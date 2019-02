Seit fast genau zwei Jahren befindet sich Ubisofts Open-World-Actionspiel Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands am Markt und hat immer noch eine treue Community. Diese bekommt in Kürze wieder frische Spielinhalte an die Hand.

Regelmäßig startet Ubisoft nämlich sogenannte Special Operations, die zumeist ein Cross-Over mit einer anderen bekannten Spielemarke darstellen. Beispielsweise wurde bereits die Stealth-Actionreihe Splinter Cell thematisiert, ebenso wie Ghost Recon: Future Soldier.

Worum es sich bei der mittlerweile vierten Special Operation handeln wird, das offenbarte der französische Entwickler und Publisher heute zunächst noch nicht. Allerdings hat das letzte Update-Paket des zweiten Post-Launch-Jahres des Spiels nun einen konkreten Release-Termin - und der ist sehr nahe.

Schon ab dem 27. Februar 2019 soll die Special Operation #4 in Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands demnach durchstarten. Der Termin gilt dabei gleichermaßen für PC, PS4 und Xbox One. Fest steht auch, dass es auf jeden Fall einen neuen PvE-Modus, neue Inhalte für PvP-Spieler, einige neue Funktionen auf Wunsch der Community und mehr geben wird. Erstes Bildmaterial könnt ihr euch im Rahmen dieser Meldung ansehen.

Weitere Informationen und handfeste Details, unter anderem auch zum neuen Modus, folgen laut Ubisoft in Kürze. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.