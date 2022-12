Im Rahmen der Game Awards in der Nacht von Donnerstag auf Freitag soll es Neuigkeiten zu Star Wars Jedi: Survivor geben, dann vermutlich auch einen Release-Termin. Im Vorfeld könnte nun aber schon eine weitere Info geleakt worden sein: ein DLC rund um Kultfigur Obi-Wan Kenobi.

Die Gerüchteküche rund um Star Wars Jedi: Survivor brodelt im Vorfeld der Game Awards am Ende der Woche munter weiter. Im Netz sind nun Bilder eines Zusatzinhalts rund um den Jedi Obi-Wan Kenobi aufgetaucht - einer der langjährigsten und wichtigsten Figuren des renommierten Sci-Fi-Franchise.

Schenkt man den neuen Spekulationen Glauben, dann soll der Obi-Wan-DLC wohl als Vorbesteller-Bonus veröffentlicht werden. Es hieß ja bereits häufiger, dass mit der Verkündigung des Erscheinungstermins auf den Game Awards dann auch der Vorbestellstart einher gehen soll; insoweit würden Gerüchte um einen Pre-Order-Bonus zum jetzigen Zeitpunkt also passen.

Bei dem DLC handelt es sich um einen mit kosmetischen Gegenständen. So werdet ihr dank des Zusatzinhalts einige Ausstattungs-Items freischalten können, die euch den Look von Obi-Wan einbringen. Auf den geleakten Bildern ist das Hermit-Cosmetic-Outfit ebenso zu sehen, wie das Hermit-Lichtschwert und das Combustion Blaster Set. Das Lichtschwert scheint das Modell zu sein, dass Obi-Wan Kenobi als Padawan in "The Phantom Menace" trägt. Outfit und Blaster scheinen indes an die zuletzt veröffentlichte Obi-Wan-Serie auf Disney+ angelehnt zu sein.

Klarheit - auch hinsichtlich des DLC-Pakets - dürfte wohl in wenigen Tagen vorherrschen. Die Steam-Produktseite war zuletzt ebenfalls schon vorgeprescht und brachte den 16. März 2023 als vermeintlichen Release-Termin vorab ins Spiel; dieser wurde zwischenzeitlich aber wieder aus dem Netz entfernt. Weitere Infos gibt es dann in offizieller Form von den Game Awards, die am 9. Dezember ab 1:30 Uhr nachts durchstarten.

Fix ist, dass das Sequel zu Star Wars Jedi: Fallen Order im kommenden Jahr 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen wird.