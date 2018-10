Morgen ist es endlich soweit und das heiß ersehnte Red Dead Redemption 2 aus dem Hause Rockstar Games steht in den Läden. Passend dazu wird es auch eine Day-One-Patch geben, doch dieser fällt erfreulich human aus.

Wer sich die digitale Spielversion von Red Dead Redemption 2 auf PS4 oder Xbox One gesichert hat, kann ja bereits per Pre-Load vorsorgen und dann ebenso schnell loslegen, wie Käufer einer Disc-Fassung. Egal für welchen Weg ihr euch entscheidet: in jedem Fall wird erst einmal aber noch der Day-One-Patch fällig.

Es hat sich heutzutage ja eingebürgert, dass Entwickler nach dem Erreichen des Gold-Status trotzdem munter an einem Titel weiter werkeln, um pünktlich zum Release ein erstes Update anbieten zu können, das weitere Fehler behebt oder neue Features einführt. Auch Red Dead Redemption 2 macht da keine Ausnahme, der Download fällt aber überraschend erfreulich aus, so dass ihr nicht noch stundenlang auf die Installation des Patches warten müsst.

Während manche Day-One-Updates noch einmal fast so groß sind, wie das eigentliche Spiel, müsst ihr bei Red Dead Redemption 2 zum Spielstart lediglich 3,30 GB auf der PS4 bzw. 3,20 GB auf der Xbox One herunterladen und installieren. In Japan fällt der Download mit 3,02 GB (PS4) bzw. 2,90 GB (Xbox One) sogar noch etwas geringer aus.

So oder so: Für einen solchen Patch ist die Größe für heutige Verhältnisse erfreulich gering. In der Beschreibung des Updates verspricht Rockstar dabei einige generelle Verbesserungen über das komplette Spiel hinweg sowie diverse weitere Fehlerbehebungen. Insgesamt sollte die Performance daher noch einmal deutlich besser sein, weshalb Rockstar vor dem erstmaligen Spielen des Titels zur Installation des Updates rät.

In den Einstellungen von Red Dead Redemption 2 könnt ihr selbst überprüfen, welche Spielversion bei euch läuft. Die Versionsnummer muss auf 1116.8 nach dem Update lauten.