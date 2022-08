Wo wir gerade dabei sind: nicht nur Sega arbeitet an neuen Videospielverfilmungen, auch bei Sony steht eine weitere auf dem Terminplan: Gravity Rush.

Sony will sich das Potenzial, aus Videospielen auch durch Filme Geld zu machen, offenbar ebenfalls nicht entgehen lassen. Wie Deadline vermeldet, arbeitet Sony offenbar an einer Filmadaption von Gravity Rush, dem Titel von Japan Studio.

Soweit bekannt, sind Anna Mastro (Secret Society of Second Bord Royals) als Director und Emily Jerome (Panopticon) als Drehbuchautorin an der Produktion beteiligt. Unklar ist noch, wer die Filmumsetzung produziert.

In Gravity Rush steuern die Spieler Kat, eine Amnesiekranke mit der Fähigkeit, die Schwerkraft zu manipulieren. Sie setzt ihre Kräfte ein, um die schwimmende Gemeinde Hekseville vor Schwerkraftstürmen und der mysteriösen Monsterrasse der Nevi zu schützen.

Damit wird die Liste der Videospielumsetzungen von Sony wieder ein Stück länger. In Arbeit sind derzeit Ghost of Tsushima, Days Gone, Gran Turismo, Twisted Metal und The Last of Us, eine HBO-TV-Serie, zu der es gestern erste Szenen zu sehen gab.