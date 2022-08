Nach dem Erfolg von Sonic The Hedgehog in den Kinos hat SEGA offenbar Blut geleckt. Der Publisher will nun zwei weitere legendäre Spielemarken in die Kinos bringen.

Videospieladaptionen als Serien oder Kinofilme liegen derzeit im Trend und kommen durchaus an, wie man im Falle von Halo, The Witcher oder Sonic The Hedgehog sehen konnte. Sega ist durch den Erfolg der Sonic-Verfilmungen nun offenbar auf den Geschmack gekommen und hat weitere Spielemarken im Visier.

So zum Beispiel das Tanzspiel Space Channel 5, das unter dem Namen Channel 5 in Arbeit ist. Die Filmumsetzung soll von Barry Battles und Nir Paniry übernommen werden, aus deren Federn The Baytown Outlaws und Extracted stammen. Die Story erzählt die Geschichte eines unglücklichen Fast-Food-Angestellten, der von einem freien Reporter aus der Zukunft rekrutiert wird, um die Welt vor Außerirdischen zu retten und dabei das zu nutzen, was alle Menschen auf dem Planeten verbindet: unsere Liebe zu albernen viralen Tänzen. Äh ja, okay.

Ebenfalls in der Mache ist Comix Zone unter dem Titel Zone, geschrieben von Mae Catt (Young Justice, Dragons: The Nine Realm). Darin geht es um einen abgestumpften Comiczeichner und einer jungen, farbigen Autorin, die, als sie in die letzte Ausgabe seiner beliebten Serie hineingezogen werden, ihre Differenzen beiseite legen müssen, um einen gefährlichen Superschurken daran zu hindern, völlige Zerstörung anzurichten.

Der Sega-Videospielregisseur Takumi Yoshinaga wird bei Channel 5 Regie führen, während der Sega-Videospielproduzent Kagasei Shimomura dem Zone-Team beitritt. Beide Filme werden von der gleichen Produktionsfirma, Picturestart, produziert. Die Projekte werden von Tory Nakahara von Sega betreut, der auch die Sonic the Hedgehog-Filmreihe produziert hat.