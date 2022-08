The Last of Us (TV-Serie)

Die TV-Adaption von The Last of Us befindet sich bereits eine Weile in der Produktion und bescherte uns bisher nur Standbilder. Nun gibt es aber erste Szenen aus der Serie.

The Last of Us steht sicherlich sehr weit oben in der Liste der Serienumsetzungen, auf die Videospieler gespannt sind. Immerhin arbeitet Neil Druckmann von Naughty Dog mit dem Chernobyl-Schöpfer Craig Mazin an der Serie, was zumindest auf eine ordentliche Story und gewisse Nähe zu den Spielen hoffen lässt.

Die Produktion läuft schon seit geraumer Zeit, bisher konnten wir aber nur einzelne Bilder ergattern. In einem Vorschau-Trailer für kommende Serien zeigt HBO nun endlich bewegte Szenen. Zwar sind es nur etwa 20 Sekunden, aber zumindest können wir mal einen Einblick erhaschen, wie sich Pedro Pascal ("Game of Thrones", "The Mandalorian") als Joel und Bella Ramsey ("Game of Thrones") als Ellie so schlagen.

Wer allerdings hofft, dass in dem Trailer ein konkreter Starttermin für die Serie genannt wird, der wird enttäuscht. Mehr als ein schliches "Coming next year" ist auch dort nicht zu sehen. Die Äußerungen von HBO-President Casey Bloys scheinen also weiterhin Bestand zu haben. Aber nun zu dem Trailer - die Szenen, die sich auf The Last of Us beziehen, starten etwa bei 1:42.