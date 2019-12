Der Game-Streaming-Dienst Stadia hatte sicherlich einen alles andere als hervorragenden Start, auch weil viele angekündigte Features fehlten und einige Plattformen zunächst nicht unterstützt wurden. Jetzt bessert Google allerdings nach.

Kurz vor der Weihnachtspause hat Google in Sachen Stadia noch einmal nachgebessert und nun ein weiteres Update für den Game-Streaming-Dienst veröffentlicht. Der Service wird im Zuge dessen nun auch auf einer weiteren Plattform unterstützt.

Die Rede ist in diesem Kontext von den hauseigenen Chromecast Ultras des Unternehmens. Entgegen der vorherigen Ankündigung wurden zum Start des Dienstes nämlich nur die Geräte unterstützt, die im Rahmen der Founder's Edition von Stadia erworben wurden. Wer schon einen Chromecast Ultra besaß, schaute zunächst in die Röhre.

If you have access to Stadia already, we have some good news to share. We have rolled out an update to existing Chromecast Ultras that allow them to work with Stadia. Grab your Stadia Controller, sync it to any Chromecast Ultra & start playing on an additional TV in your house.