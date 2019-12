Der Start des Game-Streaming-Dienstes Stadia war sicherlich nicht ganz nach dem Geschmack von Google, doch der Internet-Riese bleibt am Ball und bessert nach. Jetzt folgen die nächsten drei Top-Titel im Line-up.

Google konnte heute eine Erweiterung des Spiele-Line-ups des Game-Streaming-Dienstes Stadia bekannt geben. Demnach werden in dieser Woche gleich drei aktuelle Top-Titel für den Service verfügbar sein.

Ab sofort stehen sowohl Dragon Ball Xenoverse 2 als auch das aktuelle wie erfolgreiche Borderlands 3 via Stadia zur Verfügung. Vor allen Dingen der Loot-Shooter von Gearbox ist derzeit angesagt und dürfte Stadia sicherlich sehr gut zu Gesicht stehen. Auch über den Streaming-Dienst könnt ihr jetzt durch das endlose Ödland streifen und Jagd auf allerhand Gegenstände machen.

Ab dem morgigen Mittwoch um 18:00 Uhr könnt ihr außerdem Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint auf Stadia kaufen. Gleichzeitig handelt es sich beim Ubisoft-Titel dann um das erste Spiel, das über die Stream-Connect-Unterstützung verfügen wird.

Was ist Stream Connect? Das speziell für Stadia optimierte Feature wurde auf der GDC in diesem Jahr vorgestellt und unterstützt kooperatives Gamepkay. Damit könnt ihr auf dem eigenen Bildschirm mitverfolgen, was die Teamkameraden gerade sehen. Weitere Details zu diesem Feautre findet ihr auf dem offiziellen Stadia-Blog von Ubisoft.

Abschließend erhalten Inhaber der Founder's Edition ein kleines Goodie, denn pünktlich zu Weihnachten bekommen diese einen zweiten Buddy-Pass geschenkt. Damit könnt ihr Freunden eine Freude machen und zu Stadia einladen.