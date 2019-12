Der Game-Streaming-Dienst Stadia hatte nicht unbedingt den allerbesten Start, doch das wachsende Line-up an aktuellen Titeln soll das Blatt für Google langsam wenden. Da kommt eine neue Meldung rund um das erst kürzlich gestartete Borderlands 3 nicht wirklich recht.

Erst in dieser Woche bekam der Game-Streaming-Dienst Google Stadia dreifachen Zuwachs an der Spielefront, wobei sicherlich das derzeit erfolgreiche Borderlands 3 der wichtigste neue Titel für die Spieler sein dürfte. Jetzt stellt sich aber heraus: Auf Stadia bekommt ihr bei weitem nicht die aktuellste Version des Loot-Shooters vorgesetzt.

Wie Entwickler Gearbox auf der offiziellen Webseite bestätigt, bekommen Gamer auf Stadia eine fast zwei Monate alte Spielfassung von Borderlands 3 geboten. Die aktuellsten Fehlerbehebungen und Features sind also beim Game-Streaming-Dienst längst noch nicht verfügbar.

Konkret basiert die Stadia-Version des Spiels demnach auf dem Build vom 24. Oktober. Gegenüber der Fassungen für PC, PS4 und Xbox One gibt es also nicht den Schwierigkeitsgrad Mayhem 4 oder bessere Loot-Pools bei Bossgegnern, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Warum das so ist? Dazu äußert sich Gearbox nicht konkret. Zur Thematik lässt man lediglich verlautbaren: "Wir planen, Anfang 2020 auf allen Plattformen mit Borderlands 3 auf dem gleichen Stand zu sein, aber im Moment profitiert die Version des Spiels, die du auf Stadia spielst, von den Updates und Fehlerbehebungen, die bis 24. Oktober veröffentlicht wurden. Erwähnenswerte Features, die schon bald in der Stadia-Version von Borderlands 3 enthalten sein werden, sind unter anderem Endspiel-Inhalte wie Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage und der Chaosmodus 4, spezielle Beute-Pools für Bosse und zusätzlicher Platz in der Bank."

Für Google dürfte dieser Umstand rein werbetechnisch nicht unbedingt rosig sein, denn wer will schon ein aktuelles Spiel mit veraltetem Stand zocken?