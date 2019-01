Fortnite soll den Tanz eines Kindes geklaut haben. Doch diesmal ist der Fall nicht ganz so klar wie üblich.

Epic Games wird derzeit beinahe im Wochentakt verklagt, weil der Entwickler sich angeblich unrechtmäßig an Tänzen von Prominenten und Privatpersonen bedient, um diese Gegen Geld als Emotes in seinem Battle-Royale-Shooter zu verkaufen. Der neueste Fall ist aber besonders bizarr. Es geht um den Tanz des Orange Shirt Kids, der in Fortnite unter dem Namen Orange Justice bekannt ist. Die Mutter des Kindes versucht das Studio nun rechtlich zu belangen, doch ihre Chancen stehen schlechter als in den bisherigen Fällen.

Denn das Orange Shirt Kid nahm im Frühjahr 2018 am Fortnite-Tanzwettbewerg Boogie Down teil. Der Tanz des Gewinners sollte dabei als Emote im Spiel umgesetzt werden. Doch offiziell gewann das Orange Shirt Kid den Wettbewerb nicht, obwohl sich sein lässiger Tanz im Internet bereits größter Beliebtheit erfreute. Stattdessen wurde ein professioneller Tänzer auserkoren, was eine Petition ins Leben rief, der sich fast 15.000 Spieler anschlossen. Epic fügte sich und machte den Jungen doch zum Gewinner. Mit welcher Grundlage will die Mutter den Entwickler nun also verklagen?

>> Klagenhagel: "Prinz von Bel Air"-Star verklagt Epic Games als nächstes

Sie ist der Ansicht, dass Epic Games den Tanz geklaut hat, wodurch sie zur Trittbrettfahrerin einer Reihe angestrebter Verfahren anderer Personen wird. Denn eigentlich war es doch die Absicht des Kindes im Spiel verewigt zu werden. Die Mutter jedenfalls ist der Ansicht, dass ihr Kind den Tanz nur zufällig zur selben Zeit veröffentlicht hätte, in der der Wettbewerb abgehalten wurde. Die Fans des Spiels hätten das Video ohne die Einstimmung des Jungen zum Gewinner gewählt.

Der Sohn hätte also nie die Rechte an seiner Performance abgetreten. Jegliche Tweets ihres Kindes, die möglicherweise ein Gegenbeweis wären, wurden verdächtigerweise entfernt. In der Ankalgeschrift heißt es: "Durch die unerlaubte Nutzung des bekannten Tanzes des Orange Shirt Kid, dem 'Random', sowie der gleichzeitigen Wiedergabe seiner Catchphrase 'It's also a great exercise move!' in dem erfolgreichen, gewalthaltigen Videospiel Fortnite: Battle Royale, haben die Angeklagten durch die Ausnutzung der rechtlich geschützten kreativen Expression des Orange Shirt Kid unfair profitiert. Dieser Gebrauch wurde weder freigegeben, noch erlaubt."

Wäre da nicht eine Phrase in den Wettbewerbsregeln des Boogie Down die besagt, das durch Epic durch die Teilnahme das Recht eingeräumt wird, die Performance in Fortnite zu nutzen. In der Anklageschrift wird dieser Umstand allerdings nicht erwähnt.