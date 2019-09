Monitor-Hersteller ViewSonic hat ab sofort eine neue Modellreihe in den Handel gebracht, die auch für Gamer interessant ist. Wir verschaffen euch hier einen Überblick über die neuen VX2758-Modelle.

Die Monitor-Experten von ViewSonic haben zwei neue Monitore der VX58-Reihe an den Start gebracht, die sich an Multimedia- und Gaming-Anwender richten. Mit den neuen Modellen VX2758-2KP-MHD und VX2758-PC-MH bekommen die bislang rein auf Multimedia spezialisierten Modelle eine gehörige Portion an Gaming-Features dazu.

Beide Monitore verfügen über eine Bildwiederholrate von 144 Hz sowie eine Reaktionszeit von nur 1 Millisekunde. Außerdem decken sie den kompletten sRGB-Farbraum großzügig ab und halten allerhand Anschlussmöglichkeiten bereit.

Der ViewSonic VX2758-2KP-MHD ist ein 27-Zoll-QHD-Monitor und mit einer UVP von 360 Euro das teurere der beiden Modelle. Die Auflösung beträgt 2560 x 1440 Pixeln, die Farbraumabdeckung liegt bei 93% NTSC und 131% sRGB. Er kann 1,07 Milliarden Farben darstellen und unterstützt einen 10 bit-Farbraum (8 Bit + FRC).

Mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, einer MPRT-Reaktionszeit von 1 ms sowie adaptiver Sync-Unterstützung sollen auch bei Gamern keine Wünsche offen bleiben. Die Sync-Technologie soll Verzerrungen und inkonsistente Bildraten eliminieren, um in jeder Szene eine fehlerfreie Darstellung zu gewährleisten. DisplayPort und zwei HDMI-Eingänge bieten ausreichene Verbindungsmöglichkeiten und geben euch eine entsprechende Flexibilität beim Anschließen eurer Geräte an die Hand. Zu guter letzt sind auch zwei integrierte Lautsprecher an mit 2,5 Watt an Bord.

Mit 275 Euro etwas kostengünstiger ist der VX2758-PC-MH zu haben. Dieser ist ebenfalls 27 Zoll groß und verfügt über ähnliche Leistungsdaten, darunter eine identische Reaktionszeit und Bildwiederholungsrate. Allerdings ist dessen Display gekrümmt (1800R) und setzt auf die AMD FreeSync-Technologie. Das VA-Panel bietet Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) sowie einen statischen Kontrast von 3.000:1. Die Farbraumabdeckung beträgt hier 88% NTSC und 120% sRGB bzw. 8 bit (6 bit + A-FRC). Der ViewSonic VX2758-PC-MH verfügt über 2 HDMI-Ports sowie einen VGA-Anschluss, was ihn auch mit in die Jahre gekommenen Zuspielgeräte kompatibel macht.