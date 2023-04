Nachdem in den letzten Tagen und noch bis heute die Gerüchte immer weiter an Fahrt aufgenommen hatten, ist es nun offiziell: Ubisoft+ ist ab sofort auch auf der Xbox verfügbar. Wir verraten euch hier, wie das Modell auf der Microsoft-Konsole aufgebaut ist.

Ubisofts Spiele-Abo Ubisoft+ kann ab sofort auch auf Microsofts Xbox-Konsolen genutzt werden; das wurde jetzt auch offiziell bestätigt, nachdem sich die Anzeichen zuletzt spürbar verdichtet hatten. Und damit steht auch fest, wie der Service konkret auf der Xbox integriert wird! Im Gegensatz zu EA Play ist Ubisoft+ nämlich nicht Teil des Xbox Game Pass Ultimate.

Stattdessen könnt ihr jetzt ein Ubisoft+ Multi Access Abo abschließen und euer Konto anschließend mit eurem Xbox-Profil verknüpfen. Damit erhaltet ihr Zugang zu einer bereits jetzt umfangreichen und künftig weiter wachsenden Spielebibliothek an Ubisoft-Titeln sowie einen Rabatt von 10 Prozent auf zugehörige In-Game-Währungen.

Direkt zum Start gibt es eine Vielzahl an namhaften Ubisoft-Spielen der Reihen Assassin's Creed oder auch Far Cry - darunter auch die aktuellen Teile Assassin's Creed: Valhalla und Far Cry 6. Weitere aktuell weiterhin angesagte Spiele sind Anno 1800 oder The Division 2.

Das Line-up von Ubisoft+ auf der Xbox zum Start sieht konkret wie folgt aus: