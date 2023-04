Insider Jez Corden hatte zuletzt ja schon angedeutet, dass der Start von Ubisoft+ auf der Xbox unmittelbar bevor stehen könnte. Zwar steht die offizielle Ankündigung weiter aus, diesen Umstand hat Microsoft aber nun unabsichtlich selbst bereits bestätigt.

Nach zahlreichen Gerüchten in den letzten Monaten verdichten sich nun tatsächlich die Anzeichen, dass Ubisofts eigenes Spiele-Abo Ubisoft+ in Kürze auf der Xbox verfügbar wird. Zuletzt ließ das ja Insider Jez Corden bereits durchblicken, die nahende Umsetzung hat nun aber ausgerechnet Microsoft scheinbar selbst vor der Ankündigung bereits verraten.

Ein entsprechender Verweis auf Ubisoft+ fand sich jetzt plötzlich im Bereich der Microsoft Rewards der Xbox-App - zumindest ein einigen Regionen, denn global ist die entsprechende Grafik längst nicht überall in die Xbox-App eingebunden. Unter den persönlichen Angeboten in diesem Segment der App findet sich kurzerhand der Hinweis "Discover Ubisoft+" - garniert mit Covern von unter anderem Far Cry 6 und Assassin's Creed: Valhalla.

Lange Rede kurzer Sinn: Die offizielle Ankündigung von Ubisoft+ für die Xbox lässt wohl kaum noch lange auf sich warten und könnte womöglich noch in der laufenden Woche über die Bühne gehen.

Ubisoft+ war unter dem Namen Uplay gestartet und ermöglicht den Zugang zu zahlreichen Ubisoft-Spielen im Rahmen eines monatlichen Abonnements, ohne dass ihr euch dann noch die entsprechenden Vollversionen gesondert kaufen müsstet. Noch im März dieses Jahres machten Berichte im Netz die Runde, wonach die Xbox-Version von Ubisoft+ wohl mit über 60 Spielen des Entwicklers starten wird; der Spielekatalog auf der Xbox fiele damit geringer aus als auf dem PC, läge aber auf einer gleichen Ebene mit dem entsprechenden Angebot von Ubisoft+ im Rahmen von PlayStation Plus Extra und Premium.