Bereits Ende 2022 wurde ein neues Tomb Raider angekündigt. Seitdem herrscht aber Funkstille. Nun gibt der Publisher ein zaghaftes Lebenszeichen und Insider meinen, erste Informationen über Schauplatz und Story erfahren zu haben.

Im Dezember 2022 kündigten Entwickler Crystal Dynamics und Publisher Amazon Games ein neues Tomb Raider an. Nun gab Christoph Hartmann, Geschäftsführer von Amazon Games, ein Update, das allerdings außer dem üblichen Marketingsprech nicht mehr Informationsgehalt besitzt als die Tatsache, dass das Spiel noch in Entwicklung ist:

„Wenn man ein neues Tomb Raider macht, liegt die Messlatte sehr hoch. Je länger man arbeitet, desto höher werden die Erwartungen, es ist also eine riesige Aufgabe, aber die Dinge machen Fortschritte. Ich meine, es gibt hier ein paar wirklich tolle Ideen (…) die Dinge laufen gut, es geht voran.“

Obwohl das Update nur wenige Informationen enthält, zeigt es, dass weiter am neuen Teil gearbeitet wird. Das ist für die meisten Fans wohl am wichtigsten. Denn seit Shadow of the Tomb Raider, das 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One erschienen ist, hat es kein neues Hauptspiel mehr gegeben.

Generell sind bislang sind nur wenige Details zum neuen Spiel bekannt. Der Twitter-/X-Nutzer V Scooper, der bereits Insiderinformationen aus den Bereichen Film und Entertainment geleakt hat, behauptet, Details zur Handlung und den Schauplätzen zu kennen. Demnach soll Lara nach Nordindien reisen, wo eine Naturkatastrophe die Ruinen und Artefakte des alten Kaisers Ashoka freigesetzt hat. Für Lara beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, da auch eine Gruppe feindlicher Grabräuber und andere Rivalen hinter diesen Artefakten her sind.

Laut V Scooper handelt es sich außerdem um ein Open-World-Spiel. Der Spieler soll die Landschaft erkunden und typische Fortbewegungsmittel wie Motorräder oder Fallschirme benutzen können. Ein möglicher Name macht auch bereits die Runde: IGN bezeichnet das Spiel als Tomb Raider: Next. Ob das Spiel wirklich so heißen wird, ist zweifelhaft, klingt er doch stark nach Arbeitstitel oder Platzhalter.

Amazon Games übernimmt hierbei zum ersten Mal die Rolle des Publishers. Zuvor waren Eidos und dann später Square Enix für die Reihe verantwortlich. Im Jahr 2022 wurde die Marke an die schwedische Embracer Group verkauft, die sie wiederum an Amazon Games lizensierten.