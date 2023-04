Erst vor wenigen Tagen bestätigte Ubisoft, dass The Division 2 ins fünfte Jahr geht und welche Inhalte euch dort erwarten. Ein technisches Upgrade scheint aber offenbar ausgeschlossen.

Dass The Division 2 tatsächlich ins fünfte Jahr geht und auch neue Inhalte bekommt, war sicherlich keine schlechte Nachricht für Fans des taktischen Deckungs-Shooters. Immerhin beschäftigten sich die Entwickler zuletzt eher mit Season-Recycling, was auf ein nahendes Ende hinwies. Aber nun steht fest: es geht weiter und sogar ein neuer Spielmodus ist im Anrollen.

Die Fortführung von The Division 2 warf allerdings auch gleich die Frage auf, ob für The Division 2 ein Next-Gen-Upgrade in Frage kommt, also eine native Version für PS5 und Xbox Series X/S. Immerhin hat Ubisoft zuletzt so einigen älteren Titeln Beine gemacht, wie zum Beispiel mit dem 60-fps-Upgrade für Far Cry 5.

Danach sieht es allerdings nicht aus, wie Creative Director Yannick Banchereau in einem Interview klarstellte. Demnach seien keine nativen Versionen für die neuen Konsolen geplant und er liefert auch gleich eine Begründung:

"Das ist unwahrscheinlich, denn wenn wir wirklich alle diese Vorteile nutzen wollten, würde das bedeuten, dass das Spiel auf den alten Generationen nicht mehr verfügbar wäre, da wir nur eine Version des Spiels haben, die auf allen Plattformen verfügbar ist", sagte Banchereau. "Wir haben immer noch viele Spieler, die auf allen Generationen spielen, und wir sind nicht bereit, sie zurückzulassen und sie um ein Upgrade zu bitten. Im Moment versuchen wir sicherzustellen, dass jedes Mal, wenn wir etwas hinzufügen, es auch auf der alten Generation noch reibungslos läuft."

Bis auf weiteres müsst ihr euch also mit dem immerhin bereits vor geraumer Zeit eingespielten Update auf 4K und 60 fps auf den neuen Konsolen begnügen. Massive hat ohnehin reichlich anderes zu tun, immerhin werkelt das Studio am kommenden Avatar: Frontiers of Pandora und ein Star-Wars-Titel, der noch nicht offiziell vorgestellt wurde, ist ebenfalls in der Mache.