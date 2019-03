In der kommenden Woche startet das neue Tom Clancy's The Division 2 offiziell durch. Als kleine Vorbereitung darauf hat Ubisoft nun ein Augmented-Reality-Spiel gestartet.

Mit The Division 2 Echo Experience hat Ubisoft heute den Startschuss für ein Augmented-Reality-Spiel rund um das nahende Tom Clancy's The Division 2 gestartet. Die AR-Erfahrung entstand in Zusammenarbeit mit DDP Paris und Make Me Pulse.

Was erwartet euch? Ubisoft selbst umschreibt die Echo Experience als "einzigartiges, immersives Erlebnis, das Augmented Reality und GPS-Technologien nutzt". Auf diesem Weg sollt ihr vorab tiefer in die Spielwelt des Action-RPG-Sequels eintauchen können. Wermutstropfen für deutsche Spieler: Es gibt nur eine englische Sprachausgabe, immerhin aber auch deutsche Untertitel.

Wer in das AR-Spiel eintauchen möchte, kann sich dieses ab sofort für sein mobiles Endgerät via Facebook Messenger zulegen. In mehr als 50 verschiedenen Geschichten entdeckt ihr fortan den Alltag der Zivilbevölkerung von Washington D.C. sieben Monate nach dem Ausbruch des Virus in New York City. Mehrere interessante Orte wie Lebensmittelgeschäfte, Schulen, Tankstellen oder Banken befinden sich in jeder der Städte, in denen die Echo Experience integriert ist. Ihr erhaltet eure Standortkoordinaten dank eines integrierten GPS.

Über das AR-Spiel lassen sich auch exklusive Belohnungen und Gegenstände für das fertige Spiel freischalten. The Division 2 ist ab dem 15. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.