Seit einigen Wochen dürfen sich Spieler in Tom Clancy's The Division 2 in Washington D.C. verausgaben, doch möglicherweise steht uns auch eine Rückkehr nach New York City, dem Schauplatz des ersten Teils, bevor.

Erst seit kurzem erkunden Spieler die ausgiebige Spielwelt von The Division 2, die dieses Mal in Washington D.C. angesiedelt ist. Künftig könnten wir alle aber an den Schauplatz des Vorgängers zurückkehren - nach New York City. So fand der Reddit-Nutzer namens "WillyPete" nun innerhalb des Ubisoft-Titels einen Hinweis, der genau darauf hindeuten könnte.

An einer Stelle hängt in The Division 2 nämlich ein großes Poster, dessen Aufschrift interessant anmutet. In großen Lettern ist dort "NYC After Dark" in großen, fett gedruckten Buchstaben zu lesen. Anschließend wird diese Aufschrift mit dem Untertitel "a return to the Big Apple - January" garniert. Deutet Ubisoft damit also schon im Spiel selbst einen großen New-York-DLC an?

Fakt ist, dass die Entwickler für das erste Jahr nach dem Release schon einen fertigen Plan für die DLC-Inhalte in der Schublade haben. Insgesamt drei große Zusatzinhalte soll es demnach geben, wobei die ersten beiden DLC-Pakete mit "D.C. Outskirts: Expeditions" und "Pentagon: The Last Castle" bereits feststehen. Diese führen euch in die Vororte von Washington D.C. beziehungsweise rund um das Pentagon. Das für den kommenden Winter geplante DLC-Paket wurde indes noch nicht genauer vorgestellt und so ranken sich nun Gerüchte, dass es sich dabei um erwähntes "NYC: After Dark" handeln könnte. In Anbetracht des Textes auf dem Poster steht zudem ein Release im Januar 2020 im Raum.

Würdet ihr euch über eine Rückkehr an den Schauplatz des ursprünglichen The Division freuen?