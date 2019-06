Via Twitch Prime bekommt ihr nicht nur regelmäßig kostenlose PC-Vollversionen an die Hand, auch diverse exklusive Spielinhalte für aktuelle Top-Titel sind regelmäßig mit von der Partie. Jetzt gibt es ein neues Paket zum aktuellen Tom Clancy's The Division 2.

Wer eine Amazon-Prime-Mitgliedschaft besitzt und sein Amazon-Konto mit seinem Twitch-Account verknüpft, der ist automatisch Mitglied bei Twitch Prime. Darüber bekommt ihr Monat für Monat kostenlose PC-Vollversionen an die Hand, aber auch exklusive Spielinhalte in aktuellen Top-Titeln.

Mit Tom Clancy's The Division 2 ist das aktuelle Action-RPG-Sequel aus dem Hause Ubisoft nun ebenfalls mit von der Partie. Mitglieder bei Twitch Prime können jetzt ein neues Paket mit kosmetischen Gegenständen für sich beanspruchen, die sich rund um das Thema Baseball drehen.

So könnt ihr euch ein Bundle sichern, das unter anderem eine Baseball-Maske zur Individualisierung des Charakters bietet. Zusätzlicher Loot soll dann zu den Terminen 23. Juli, 22. August sowie 24. September für The Division 2 veröffentlicht werden. Besagtes Paket könnt ihr hier auf der offiziellen Webseite für euch beanspruchen.

Aktuell sind via Twitch Prime auch exklusive Spielinhalte für Call of Duty: Black Ops IIII, StarCraft II, League of Legends oder World of Tanks verfügbar. Auch eine 12-monatige Mitgliedschaft bei Switch Online ist derzeit noch kostenfrei im Angebot.