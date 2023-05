The Lords of the Fallen

Jetzt ist es offiziell: Das Rollenspiel-Comeback von The Lords of the Fallen hat einen konkreten Release-Termin - und wer dabei sein will, der kann sich verschiedene Editionen des Titels sichern.

Hexworks, ein Studio von CI Games, hat heute Nägel mit Köpfen gemacht was den Release-Termin von The Lords of the Fallen betrifft. Um das Veröffentlichungsdatum des Comebacks der Dark-Fantasy-Action-RPG-Reihe gab es zuletzt dank eines renommierten Leakers bereits konkrete Spekulationen - und dieser sollte auch recht behalten.

Das neue Spiel soll einen kompletten Neustart der ursprünglich im Jahr 2014 gestarteten Rollenspiel-Reihe darstellen. Wer dabei sein will, darf sich nun Freitag, den 13. Oktober 2023 rot im Kalender anstreichen. An diesem Tag wird das neue Action-RPG für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht; Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Das Veröffentlichungsdatum wurde mit einem brandneuen, vierminütigen Trailer garniert, der euch endlich einen ausführlichen Blick auf das brutale Gameplay bietet, visuell auf neuem Niveau inszeniert dank der Unreal Engine 5. Mit schnellen Kämpfen und riesigen Bossfights reist ihr durch die Parallelwelten der Lebenden und der Toten, um den Dämonengott Adyr zu stürzen. Das Video findet ihr weiter unten im Anschluss an diese Meldung.

Zu guter Letzt wurden auch die verschiedenen Editionen des Spiels vorgestellt, zu denen ihr greifen könnt. Neben der Standard Edition nur mit dem Spiel gibt es auch:

Deluxe Edition (physisch und digital)

Lords of the Fallen Spiel

Dark Crusader Starting Class - erhalte das ikonische Ensemble der Dark Crusaders, einschließlich Isaacs verheerendem Langschwert, Wurfmessern, vollständiger Rüstung und Amulett

- erhalte das ikonische Ensemble der Dark Crusaders, einschließlich Isaacs verheerendem Langschwert, Wurfmessern, vollständiger Rüstung und Amulett 100-seitiges digitales Artbook - mit exklusiven Illustrationen aus der Welt von Lords of the Fallen und wunderschönem Horror-Artwork

- mit exklusiven Illustrationen aus der Welt von Lords of the Fallen und wunderschönem Horror-Artwork Digitaler Soundtrack - lassen Sie sich von den eindringlichen Harmonien von Mournstead mit dem kompletten OST, komponiert von dem gefeierten Cris Velasco und Knut Avenstroup Haugen, verzaubern

- lassen Sie sich von den eindringlichen Harmonien von Mournstead mit dem kompletten OST, komponiert von dem gefeierten Cris Velasco und Knut Avenstroup Haugen, verzaubern 3D-Modellbetrachter - betrachte jedes Charaktermodell im Spiel in hochauflösenden Details

Collector's Edition (nur physisch)

Lords of the Fallen Spiel

10'' Dark Crusader Figur - bewundern Sie diesen berühmten Krieger in all seiner Pracht mit dieser fein detaillierten 10-Zoll-Figur

- bewundern Sie diesen berühmten Krieger in all seiner Pracht mit dieser fein detaillierten 10-Zoll-Figur Metallvitrine - präsentiere deine Dark Crusader-Figur in dieser auffälligen Metallvitrine, komplett mit LED-Stimmungsbeleuchtung und Fernbedienung

- präsentiere deine Dark Crusader-Figur in dieser auffälligen Metallvitrine, komplett mit LED-Stimmungsbeleuchtung und Fernbedienung Collector's SteelBook - mit einem exklusiven Design

- mit einem exklusiven Design Dark Crusader Starting Class - rüste das ikonische Ensemble der Dark Crusaders aus, einschließlich Isaacs verheerendem Langschwert, Wurfmessern, kompletter Rüstung und Amulett

- rüste das ikonische Ensemble der Dark Crusaders aus, einschließlich Isaacs verheerendem Langschwert, Wurfmessern, kompletter Rüstung und Amulett 100-seitiges physisches Artbook - mit exklusiven Illustrationen von wunderschönem, grausigem Artwork aus der Welt von Lords of the Fallen

- mit exklusiven Illustrationen von wunderschönem, grausigem Artwork aus der Welt von Lords of the Fallen Digitaler Soundtrack - lassen Sie sich von den eindringlichen Harmonien von Mournstead mit dem kompletten OST, komponiert von dem berühmten Cris Velasco und Knut Avenstroup Haugen, verzaubern

- lassen Sie sich von den eindringlichen Harmonien von Mournstead mit dem kompletten OST, komponiert von dem berühmten Cris Velasco und Knut Avenstroup Haugen, verzaubern 3D-Modellbetrachter - betrachte jedes Charaktermodell im Spiel in hochauflösenden Details

- betrachte jedes Charaktermodell im Spiel in hochauflösenden Details Doppelseitiges Poster & Kunstkarten

Vorbesteller aller Edition können sich folgende Boni sichern:

Exklusive Bronze-, Silber- und Gold-Rüstungstinte

3x XP-Gegenstände

5x HP-Gegenstände

5x MP-Gegenstände