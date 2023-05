The Lords of the Fallen

Das Comeback von The Lords of the Fallen soll in diesem Jahr über die Bühne gehen; laut einem zuverlässigen Leaker steht der konkrete Termin womöglich schon fest.

Im Herbst dieses Jahres sollt ihr in die Dark-Fantasy-Welt von The Lords of the Fallen zurückkehren können - zumindest wenn es nach einem zuverlässigen Leaker geht. Gemeint ist in diesem Fall @ALumia_Italia auf Twitter, laut dem der konkrete Erscheinungstermin für das Reboot des RPG-Epos bereits feststeht.

Die aufgebohrte Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers auf Basis der Unreal Engine 5 soll demnach ab dem 13. Oktober 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S zu haben sein. Eine offizielle Bestätigung dieses Umstands steht für den Augenblick jedoch vorerst noch aus.

Der Creative Director von Entwicklerstudio CI Games hatte sich unlängst in einem Interview mit einigen Details zum Reboot zu Wort gemeldet. Der Fokus des Spiels liege darauf, dass ihr zwischen der Welt der Lebenden namens Axiom und der Welt der Untoten namens Umbral hin und her wechselt. Dank der neuen Engine soll das neuerdings nahtlos möglich sein. Der Spielfortschritt soll indes halb linear und halb offen vonstatten gehen; einige Bereiche könnten also nicht mehr zugänglich sein, wenn ihr bestimmte Items errungen oder Story-Sequenzen gesehen habt.

Neben einem Koop-Modus für zwei Spieler wird es auch PvP-Features im Rollenspiel geben, ebenso ein Rachesystem für Spieler, die in der Welt getötet wurden. The Lords of the Fallen soll außerdem über verschiedene mögliche Enden und tiefgründige Beziehungen zu NPCs verfügen.

Bleibt die Frage: Behält der Leaker mit dem Release-Termin recht? Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, ob das Reboot The Lords of the Fallen tatsächlich am 13. Oktober 2023 erscheint.