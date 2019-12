PC-Spieler haben nach langem Warten doch noch Red Dead Redemption 2 für ihre Plattform erhalten - und wurden prompt auch mit exklusiven Spielinhalten belohnt. Jetzt kommen auch Konsolenspieler in den Genuss dieser Zusatzinhalte.

Im November veröffentlichte Rockstar Games endlich die PC-Umsetzung von Red Dead Redemption 2. Die lange Wartezeit wurde PC-Gamern immerhin mit einigen exklusiven neuen Inhalten versüßt. Allerdings will man auch den Konsolenspielern natürlich nicht vor den Kopf stoßen, weshalb man diese Inhalte nun dort nachliefert.

Ab sofort gibt es die neuen Einzelspieler-Inhalte der PC-Fassung von Red Dead Redemption 2 deshalb auch für die PlayStation 4. Aufgrund der zeitexklusiven Vereinbarung im Konsolenbereich müssen sich Xbox-Spieler noch etwas länger gedulden. Diese sollen die PC-Inhalte auf der Xbox One aber dann im Januar 2020 ebenfalls geboten bekommen.

Was haben PS4-Gamer nun also zur Verfügung? Mit von der Partie ist beispielsweise der komplett neue Fotomodus, mit dem ihr schicke Screenshots machen könnt. Ansonsten gibt es im Story-Modus neue Bounty-Hunter-Missionen rund um Herman Zizendorf, Camille de Millemont und Bart Cavanaugh, neue Gang-Hideouts rund um die Del-Iobos-Gang, neue Treasure-Maps, die Story-Mission "To The Ends of the Earth" sowie neue Waffen, Pferde und mehr.

Zuletzt war für Red Dead Online auch das Moonshiners-Update veröffentlicht worden, das euch die Schwarzbrennerei ermöglicht.