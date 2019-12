Nachdem gestern bereits die Spieler von GTA Online mit einem großen Update versorgt wurden, folgt heute nun Red Dead Online: Wie versprochen stellte Rockstar Games heute das riesige Moonshiners-Update pünktlich vor Weihnachten zur Verfügung.

Dank des neuen Moonshiners-Update dürft ihr in Red Dead Online ab sofort als Alkoholschmuggler im Spiel Geld dazu verdienen. So könnt ihr nun eure eigene Schwarzbrennerei aufbauen und diese aus der neuen Scharzbrennerhütte heraus betreiben.

Schwarzbrennen hebt euer Geschick als Händler auf ein neues Niveau und ermöglicht euch erstmals, ein Geschäft außerhalb des Lagers zu betreiben. Ihr werdet nicht nur Zutaten auftreiben und Ware produzieren, sondern ebenfalls die Nachfrage des Marktes einschätzen müssen, um eure Lieferungen zeitlich mit den Wünschen der Käufer in allen fünf Staaten abzustimmen. Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, dass ihr erste Erfahrungen als Händler gesammelt und entweder Händler-Rang 5 erreicht oder eine Verkaufsmission abgeschlossen habt. Sobald dies erreicht wurde, stellt Cripps den Kontakt zu Maggie Fike auf der Emerald Ranch her, einer erfahrenen Größe in der Schwarzbrennerei, die euch dabei hilft, eure neue Operation zum Laufen zu kriegen.

Zum Betrieb der Schwarzbrennerei benötigt ihr eine geeignete Immobilie, so dass ihr eine von fünf Schwarzbrennerhütten erwerben müsst. Hinter der Fassade eines normalen Hauses könnt ihr anschließend im Keller mit der Kunst der Destillation loslegen.

Der neue Berufsweg bringt auch eine Reihe an neuen Story-Missionen mit sich, die ihr alleine oder mit eurem Trupp bewältigen könnt. In jeder Mission verdient ihr euch Belohnungen, die euer Geschäft vorantreiben, während ihr Rivalen ausstecht, neue Rezepte erlernt und euch Stammkundschaft aufbaut.

Daneben bietet euch das Moonshiners-Update auch den neuen Outlaw-Pass #2 mit weiteren 100 Rängen, die jeweils neue Belohnungen wie Kleidung und Accessoires bereit halten. Auch Rollen-XP-Boosts und Gold-Geschenke sind mit von der Partie. Die kostenlose Clubmitgliedschaft bei Wheeler, Rawson & Co. gewährt euch ausgewählte Vorteile, während ihr XP bis zum 10. März 2020 sammelt.