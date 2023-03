Auf der Xbox Series X|S und Xbox One steht die Integration schon seit Monaten zur Nutzung bereit. Sony arbeitete bekanntermaßen auch schon seit geraumer Zeit an der Umsetzung, erstmals bestätigt wurde sie Anfang 2022. Nun ist es endlich so weit und das System-Update auf Version 7.00 für die PlayStation 5 steht zum Download bereit.

Ohne Discord geht es heute absolut nicht mehr. Das Kommunikationsprogramm wird zum Text- und Sprachchat genutzt. Entwickler eröffnen den Spielern damit eine Möglichkeit, Feedback zu geben und Updates zu erhalten. Freundesgruppen finden sich hier zusammen, um entspannt zu quatschen, während der aktuelle Lieblingstitel gezockt wird. Umso gelegener kam, als Discord im letzten Jahr auf Xbox One und Xbox Series X|S integriert wurde. PlayStation-Spielern wurde der Einbau des Programms zwar Anfang 2022 versprochen, ließ aber ewig auf sich warten. Mittlerweile steht endlich das Systemupdate 7.00 zum Download bereit und bringt einige frische Features mit sich.

Discord-Integration & Social-Features

Nach der Verknüpfung eures PSN- und Discord-Accounts dürft ihr problemlos an Sprachchats mit Spielern auf allen anderen Plattformen teilnehmen. Sollten die beiden Konten schon verbunden sein, müsst ihr sie einmal voneinander lösen, damit die Funktion anständig läuft.

>> Im Kurz-Test: Alle PSVR2-Spiele, die wir gespielt haben <<

Freilich hören die neuen Features des PlayStation-5-Updates bei Discord nicht auf. Neue soziale Funktionen erlauben, euren Bildschirm mit Freunden zu teilen oder anzufordern, dass sie euch zeigen, was bei ihnen gerade passiert. Aus Party-Chats heraus könnt ihr Spielen nun direkt beitreten und eine neue Kachel zeigt an, was eure Freunde gerade zocken. Für leichteres Teilen auf sozialen Netzwerken dürft ihr jetzt außerdem ausgewählte Aufnahmen von eurer Konsole direkt an die PlayStation-App und von hier aus an diverse soziale Netzwerke schicken.

VRR & Spielebibliothek

Ein ebenfalls heiß erwartetes Features der Systemsoftware 7.00 bringt VRR für 1440p mit sich. Besitzt ihr einen Fernseher oder Monitor mit HDMI 2.1 könnt ihr Variable Refresh Rate aktivieren, was einige Spiele flüssiger erscheinen lässt.

Weiter erlaubt der Patch euch, eure Spielebibliothek besser zu sortieren. Entweder sortiert ihr sie nach eigenem Gusto an oder nutzt diverse Filter, um die gewünschten Titel schnell zu finden, zu starten oder herunterzuladen.

Barrierefreiheit & Benutzerfreundlichkeit

Weiter erleichtert euch das Update die Bedienung eurer PlayStation 5 an einigen Stellen. Beispielsweise, wenn ihr von einer PlayStation 4 den Schritt in die nächste Generation wagt. Ladet ihr ein PS4-Spiel herunter und habt Daten dafür in der Cloud, benachrichtigt euch das System und lädt die Savegames direkt herunter. Selbiges gilt für beispielsweise eine PS5-Version eines Spiels, das auch auf PS4 veröffentlicht wurde. Außerdem dürft ihr diverse Daten nun einigermaßen unkompliziert via WLAN oder LAN-Kabel zwischen zwei PS5-Konsolen übertragen.

Der Screenreader wurde ebenfalls deutlich überarbeitet. Er erläutert euch jetzt, in welche Richtung ihr ausgewählte Objekte bewegen könnt und wo ihr euch in einem Bereich mit mehreren Elementen genau befindet. Dazu wurde dem DualSense endlich die Möglichkeit spendiert, Updates auch kabellos zu empfangen.