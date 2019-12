Ein aktueller Leak zeigt, wie die PlayStation 5 und der zugehörige Controller zum Launch aussehen könnte. Nicht nur dass, sogar der genaue Starttermin soll durchgesickert sein.

Nun, da Microsoft das Design der Xbox Series X enthüllt hat, sind natürlich alle Augen auf Sony und die PlayStation 5 gerichtet. Wie wird die PS5 aussehen? Wie der Controller? Und wann erscheintdie Konsole auf dem Markt? Ein neuerlicher Leak, der auf den ersten Blick wirkt, als dürfte er echt sein, zeigt scheinbar das finale Aussehen der Konsole und ihres Gamepads. Zu sehen sind beide Teile in einer angeblichen, japanischen Werbung. Dort lassen sich außerdem einige weitere Infos entnehmen: Dem Leak nach soll die PS5. am 4. Dezember 2020 in einer Standard-Version mit 1-TB-Festplatte oder in einer Premium-Version mit 4-TB-Festplatte erscheinen.

So viel zum ersten Blick. Wer etwas genauer hinsieht, kann ein paar Ungereimtheiten in dieser vermeintlichen Werbung erkennen. Auffällig ist natürlich das Aussehen des neuen Controllers, der kaum noch an einen DualShock erinnert. Dabei soll das Gamepad der PS5 seinem Vorgänger sehr ähnlich sein, wie Lead-Architect Marc Cerny vor geraumer Zeit bereits bestätigt hatte. Darüber hinaus weisen aktuelle Patente darauf hin, dass Sony das bisherige Controller-Design nicht komplett über den Haufen werfen wird.

Nicht nur das: Wer auch mal einen Dritthersteller-Controller in Betracht gezogen hat, ist vielleicht schon einmal über den Nacon Revolution Pro gestoßen. Um diesen handelt es sich nämlich bei dem im Bild gezeigten Controller. Schade, dabei hätte das Design der Konsole Potenzial gehabt.

Das bedeutet weiterhin: Bisher steht lediglich der grobe Launch-Zeitraum zum Weihnachtsgeschäft 2020 fest.