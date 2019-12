Während alle Welt auf die PS5 wartet, schraubt Sony auch weiter an der PS4 und hat nun eine neue Erweiterung für den zugehörigen Controller DualShock 4 vorgestellt.

Noch ist die nächste Konsolengeneration um die PS5 noch nicht da, weshalb ihr auch getrost weiter an eurer aktuellen Plattform schrauben könnt. Das hat sich offenbar auch Sony selbst gedacht und stellt nun kurzerhand eine neue Erweiterung für den DualShock 4 auf der PS4 zur Verfügung.

So hat das Unternehmen heute das sogenannte Rücktasten-Ansatzstück für den DualShock 4 angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung, die sich vor allen Dingen an kompetitiv spielende Nutzer richtet. Der Aufsatz bietet diesen zusätzliche Knöpfe auf der Rückseite, die programmiert werden können und sensibel auf Spielereingaben reagieren sollen. Sony will das Ganze ohne Einbußen bei Gefühl und Komfort implementieren.

Offiziell werden die wichtigsten Features des neuen Ansatzstücks wie folgt umschrieben:

Reaktionsschnelle Rücktasten mit einem hochauflösenden OLED-Bildschirm: Die beiden Knöpfe auf der Rückseite des Controllers können mit bis zu 16 verschiedenen Funktionen belegt werden, beispielsweise mit den Aktionen des Dreieck-, Kreis-, R1- oder R2-Buttons. Sie reagieren präzise auf die feinsten Eingaben der Spieler. Außerdem ist am Aufsatz ein OLED-Display installiert, der Echtzeitinformationen rund um die Button-Belegung anzeigt.





Hohe Konfigurierbarkeit: Durch einen separaten Knopf können die beiden Tasten ad hoc umprogrammiert werden, sodass Spieler für jede Situation flexibel gewappnet sind. Drei Belegungsprofile können dabei eingespeichert werden. Der Adapter bietet außerdem einen 3,5-Millimeter-Klinke-Anschluss für kabelgebundene Headsets.





Entwickelt von PlayStation: Der Aufsatz wurde von Sony PlayStation entwickelt, getestet und funktioniert mit allen beliebten PlayStation-4- und PlayStation-VR-Spielen, wobei die Ergonomie des DualShock 4 Wireless-Controllers stets im Fokus stand.

Das Rücktasten-Ansatzstück wird ab dem 14. Februar 2020 in Europa erhältlich sein.