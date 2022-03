Heute gab es seitens Blizzard Entertainment endlich mal wieder Neuigkeiten zu Overwatch 2 - und die waren in erster Linie auch erfreulich: Die erste Beta-Testphase soll bereits in wenigen Wochen starten.

Ab heute findet in Overwatch 2 bereits eine geschlossene Alpha-Testphase statt, wie Blizzard Entertainment nun bestätigte. In ausgewählten Regionen testen hier Blizzard-Angestellte, Profis der Overwatch League und einige weitere handverlesene Spieler den PvP-Modus vorab, um diesen auf breiter angelegte Tests vorzubereiten.

Ein solcher breiter angelegter Test lässt auch nicht mehr zu lange auf sich warten, denn wie das Unternehmen ebenfalls bestätigte, soll schon Ende April die erste PvP-Beta auf dem PC in einigen Regionen stattfinden. In dieser Closed Beta wird dann eine größere Gruppe an Testern zugelassen, um Blizzard mit wertvollem Gameplay-Feedback zu versorgen. Das Ziel dieser Testphase sei es, neue Features, Inhalte und Systeme auszuprobieren, bevor die Server später Stress-Tests unterzogen werden.

In der ersten PvP-Beta wird der 5v5-Modus samt neuem Helden Sojourn enthalten sein. Gespielt werden darf auf vier neuen Karten, ansonsten sind der neue Push-Modus und ein neues Ping-System an Bord. Bestehende Helden wurden für das Sequel überarbeitet. Registrierungen für diese Beta-Testphase sind über die offizielle Webseite möglich; Zugänge werden von Blizzard in Wellen verteilt.

Fernab der Beta-Ankündigung gab es auch noch weitere Neuigkeiten: Die Release-Strategie für das Hauptspiel wurde angepasst, so dass Blizzard nun die PvP- und PvE-Komponenten von Overwatch 2 voneinander trennt. Dadurch soll der PvP-Part früher als zunächst geplant erscheinen können, während das Team im Anschluss noch die PvE-Variante verfeinert.