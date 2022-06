Es ist wieder mal Donnerstag und das heißt, NVIDIAs Cloud-Gaming-Service GeForce NOW bekommt Nachwuchs. Dieses Mal ist nicht nur eine Sci-Fi-Legende dabei, sondern auch eins der wohl besten Koop-Spiele.

Es gibt wieder Nachwuchs bei GeForce NOW und der hat es in sich. Zum einen wandert mit Mass Effect: Legendary Edition eine echte Sci-Fi-Legende in die Cloud. Ihr könnt die Rollenspiel-Trilogie ab sofort komplett über den Service spielen. Verfügt ihr über die RTX-3080-Mitgliedschaft, klappt das sogar in 4K und mit 60 fps,

Als weiterer Neuzugang ist ein mehrfach ausgezeichneter Koop-Titel von EA dabei, nämlich It Takes Two. Insgesamt sind in dieser Woche satte zehn Neuzugänge bei GeForce NOW zu finden:

Pro Cycling Manager 2022 (Neuer Release auf Steam)

The Cycle: Frontier (Neuer Release auf Steam und im Epic Games Store)

Tour de France 2022 (Neuer Release auf Steam)

Core Keeper (Steam)

It Takes Two (Steam und Origin)

KeyWe (Steam)

Mass Effect Legendary Edition (Steam und Origin)

Mechwarrior 5: Mercenaries (Steam)

No Straight Roads: Encore Edition (Steam)

Silt (Steam und Epic Games Store)