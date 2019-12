Axiom Verge 2, Oddworld, Talos Principle: Die gestrige Nintendo Indie World steckte voller kleiner Highlights. Alle Ankündigungen im Überblick.

In einer weiteren Indie World-Präsentation hat Nintendo gestern eine Handvoll neuer Indie-Titel vorgestellt, die dieses oder nächstes Jahr für die Switch erscheinen werden. Zwei davon sind bereits seit dem Ende der Ausstrahlung verfügbar: The Talos Principle: Deluxe Edition und Dauntless schließen das Indie-Jahr 2019 ab. Zu den im Video gezeigten Neuheiten gehören unter anderem Axiom Verge 2, die Fortsetzung des gefeierten Metroid-Vanias, sowie Sports Story von den Machern des exklusiven Nintendo Switch-Titels Golf Story und das Retro-Prügelspiel Streets of Rage 4.

Nachfolgend findet ihr eine Liste aller Ankündigungen inklusive Erscheinungsdaten: