Die Katze ist aus dem Sack: Nintendo hat die Switch Lite offiziell angekündigt, und dazu gleich einige Eckdaten der kleineren Konsole genannt. Vor allem der Preis weiß zu überzeugen.

Nachdem es schon lange ein offenes Geheimnis war, hat Nintendo nun endlich die kleinere Switch angekündigt. Sie hört auf den Namen Switch Lite und wird im Gegensatz zum großen Bruder keine abnehmbaren Joy-Con haben. Das kleinere Gerät fokussiert sich auf die portablen Aspekte der Konsole. Vor allem durch ihren Preis könnte die Switch Lite ein Kassenschlager werden. Gerade einmal 199 Dollar wird sie kosten, wenn sie ab dem 20. September in den Regalen steht.

Die Switch Lite fällt insgesamt kompakter aus, was sie eher mit einem DS oder einem Game Boy Advance vergleichbar macht. Wie erwartet, wird die kleine Konsole daher auch nicht mit dem Fernseher verbunden werden können. Sie fungiert daher als reine Handheld-Konsole. Auch der konsoleneigene Bildschirm ist auf 5,5 Zoll geschrumpft, ist aber weiterhin ein kapazitiver Touchscreen.

Dafür wiegt das Gerät allerdings auch weniger (275 Gramm). Zum Launch wir die Konsole in drei Farben erhältlich sein: Gelb, Grau und Türkis. Akzentuiert werden sie durch weiße Bedienelemente. Eine Detailverbesserung ist ein Digikreuz, das sich Fans bereits für das Hauptmodell gewünscht hatten. Das HD-Rumble-Feature wurde entfernt. Weiter möglich ist es, amiibo auf dem rechten Analogstick auszulesen.

>> Top 10: Die besten Spiele für die Switch 2019!

Bereits seit Monaten wird über ein günstigers Modell für die Switch spekuliert, welches die Käuferschicht des 3DS abholen soll. Insider wussten bereits lange über die Existenz Bescheid, Nintendo bestätigte bis jetzt allerdings nichts und kündigte auch nichts dergleichen während der E3 an, obwohl sogar Bilder von Drittherstellerzubehör an die Öffentlichkeit gelangt war. Abgesehen von der Switch Lite decken sich die Berichte mit einem leistungsstärkeren Gerät, das sich ebenfalls in Entwicklung befindet. Wann Nintendo dieses angkündigen wird, ist noch nicht bekannt.

Darüber hinaus wurde bereits eine besondere Version der Switch Lite im Design zu Pokémon Schwert und Schild angekündigt. Sie ist weiß und hat blaue sowie pinke Tasten. Auf der Rückseite sind Reliefs der legendären Pokémon Zacian und Zamazenta abgebildet.