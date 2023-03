Momentan geht es in Sachen Präsentationen ja Schlag auf Schlag. Auch NACON veranstaltet noch in dieser Woche einen eigenen Showcase, in dessen Rahmen man sage und schreibe 15 Spiele vorstellen will.

In dieser Woche ging es nach der PlayStation State of Play und der Pokémon Presents zuvor ja schon mit Paradox Interactive weiter; der Publisher hatte unter anderem das lange erwartete Sequel Cities: Skylines II angekündigt. Zeit zum durchatmen bleibt aber kaum, denn noch im weiteren Wochenverlauf veranstaltet nun auch NACON ein eigenes Event.

Mit der NACON Connect wurde für den morgigen 9. März 2023 nun ein Showcase per Teaser-Trailer angekündigt - und der soll es durchaus in sich haben. Sage und schreibe 15 Spiele verspricht das Unternehmen für die Online-Pressekonferenz, die neu angekündigt oder näher vorgestellt werden.

Zu den bereits bestätigten Auftritten für das Event zählen das vielversprechende Der Herr der Ringe: Gollum ebenso wie Gangs of Sherwood oder das neue RoboCop. Ganz generell will man die "meisten der für dieses Jahr geplanten Spiele" in den Fokus rücken und von diesen jeweils Gameplay-Material zeigen. Schlussendlich dürfen wir also auch zahlreiche Trailer erwarten.

Nach der eigentlichen Übertraung können auf den Steam-Seiten laut offiziellen Angaben dann weitere Inhalte und erweitertes Gameplay-Material entdeckt werden. Los geht es aber zunächst einmal am morgigen 9. März um 19:00 Uhr deutscher Zeit mit der Live-Übertragung des Showcase via YouTube.