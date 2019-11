Monster Hunter World: Iceborne erhält nächsten Monat sein zweites großes Update mit neuer Region, neuem Monster, Waffen, Rüstung und mehr.

Capcom hält Wort und veröffentlicht nun in kürzeren Intervallen neuen Content. Die Iceborne-Erweiterung von Monster Hunter World hat bereits ihr erstes großes Inhalts-Update erhalten und das nächste steht bereits in den Startlöchern. Am 5. Dezember erhält das Action-Spiel eine neue Region in der End-Game-Zone, neue Rüstungssets, Waffen und ein neues Monster. Dabei handelt es sich um einen alten Bekannten aus Monster Hunter 3 Ultimate, Stygian Zinogre.

Neben dem Update hat der Dezember in Monster Hunter World außerdem ein Event zu bieten, dass sich um das chinesische Neujahr zu drehen scheint. Das wird aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, da bereits ein weiteres Monster angedeutet, allerdings noch nicht namentlich genannt wurde. Bis zu dessen Enthüllung müssen wir uns wohl bis zum 4. Dezember gedulden. Dann wird das nächste Entwicklertagebuch veröffentlicht.