Microsoft hatte bereits angekündigt, für den Zeitraum um die E3 ein umfangreiches Showcase zu starten. Der Termin dafür steht nun fest und sonderlich überraschend ist er nicht, bedenkt man eine weitere News des Tages.

Microsoft hat nämlich bestätigt, dass am Sonntag, den 11. Juni, ein großes Showcase der Xbox Game Studios stattfinden soll. Die Ankündigung steht in Zusammenhang mit der Bekanntgabe des Releasetermins von Starfield sowie der angedachten umfangreichen Präsentation des neuen Bethesda-Rollenspiels. Besagte #StarfieldDirect soll nämlich direkt nach dem Xbox-Showcase stattfinden.

“Join us for #StarfieldDirect following the Xbox Games Showcase on Sunday, June 11”, heißt es aus dem Hause Microsoft.

Zuletzt hatte Microsoft im Januar ein Event abgehalten und dort unter anderem den Releasetermin von Redfall angekündigt, mit Hi-Fi Rush aber auch gleich noch einen spannenden Shadow Drop an Bord. Bereits zu der Zeit klang an, dass man für den Juni ein umfangreicheres Showcase im Hinterkopf habe.

Das macht Sinn, denn die Xbox Game Studios haben noch reichlich Titel in der Pipeline, zu denen man lange kein neues Material gesehen hat, wie das neue Fable, das Rollenspiel Avowed, Hellblade 2 und weitere spannende Exklusivtitel. Auch ein finaler Releasetermin für Forza Motorsport könnte dort ein Thema werden, sollte Microsoft nicht schon vorher damit herausrücken.

Aber egal was kommt, so ziemlich alle Titel, die im Xbox-Showcase zu sehen sein werden, dürften wohl von der Präsentation von Starfield überschattet werden - immerhin warten wir schon eine halbe Ewigkeit auf einen neuen Titel der Bethesda Game Studios.