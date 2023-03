Ursprünglich sollte Bethesdas Weltraum-Rollenspiel Starfield ja bereits am 11.11.2022 erscheinen. Daraus wurde bekanntermaßen nichts und seitdem warten RPG-Fans auf einen frischen Release-Termin. Die Entwickler haben sich jetzt endlich ein Herz genommen und bekannt gegeben, wann das Spiel denn nun wirklich abhebt.

Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum: Starfield wird am 6. September 2023 erscheinen. Das wurde auch Zeit. Denn bekanntermaßen sollte Bethesdas neues Rollenspiel ja bereits im November letzten Jahres abheben, daraus wurde bekanntermaßen aber nichts. Nach haufenweise Gerüchten und Bangen seitens der Fans dürfen wir uns also nun vorsichtig auf die erste neue Marke des Studios seit 25 Jahren freuen. In dem halben Jahr, das noch bis zum Release bleibt, ist auf jeden Fall genügend Zeit für Polishing vorhanden.

>> Die 10 interessantesten Rollenspiele 2023: Eine geballte RPG-Offensive <<

Mit einem weiteren Gerücht räumt der passend veröffentlichte Trailer ebenfalls auf. Irgendwann in der nächsten Zeit hätte demnach eine große Präsentation stattgefunden. Diese wird in dem Video zwar angekündigt, aber erst für den 11. Juni 2023. Die Inhalte der "Starfield Direct" gehen daraus zwar nicht hervor, immerhin gibt es zumindest mal frisches Futter für ausgehungerte Weltraum-Cowboys.

Mit Starfield hat Bethesda auf jeden Fall große Pläne. Über 1.000 Planeten versprechen die Entwickler. Todd Howard selbst umschreibt das Spiel hochtrabend als "Skyrim im Weltraum". Die Kämpfe sollen sowohl auf Planetenoberflächen als auch im Weltall stattfinden und natürlich dürft ihr euer Schiff vielfältig anpassen.

Jede Menge Versprechen also, was ja nicht selten nach hinten losgeht. Hoffen wir mal, dass wir am 6. September auf Wolke 7 schweben und nicht in ein schwarzes Loch der Enttäuschung gesaugt werden. Spannend ist der Termin in jedem Fall gewählt, schließlich verlässt mit Baldur's Gate 3 am 31. August 2023 ein weiteres RPG-Schwergewicht den Early Access.