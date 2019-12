Heute erscheint die umfangreiche Premium-Erweiterung Return to Jurassic Park für Jurassic World Evolution.

Ihr habt schon jede Insel in Jurassic World Evolution komplett ausgereizt oder seid einfach nur Fans des Steven-Spielberg-Klassikers "Jurassic Park"? Dann solltet ihr vielleicht noch einmal einen Blick in die Park-Simulation von Frontier Developments werfen. Heute erscheint nämlich die neue Premium-Erweiterung Return to Jurassic Park, die ein alternatives Szenario behandelt, wie es nach dem Film aus dem Jahr 1993 hätte weitergehen können. Damit wird der Originalcast, bestehend aus Dr. Alan Grant (Sam Neill), Dr. Ellie Sattler (Laura Dern) und Dr. Ian Malcolm zum ersten Mal wieder zusammengeführt, bevor die drei übernächstes Jahr in "Jurassic World 3" wieder gemeinesam auf der Leinwand zu sehen sein werden.

Folglich könnt ihr Fahrgeschäfte und Attraktionen, beispielsweise das Aviarium und die Jurassic Park Tour bauen, wie sie im ersten Film aussahen, beziehungsweise in Michael Chrichtons Filmvorlage dargestellt wurden. So funktionieren einige Gebäude auch etwas anders als im viel moderneren Jurassic-World-Park. Auch am Dinosauerier-Verhalten wurde mit Return to Jurassic Park gefeilt. Wilde Fleischfresser können euren Park-Rangern nun durchaus gefährlich werden. Außerdem bietet die Erweiterung ein Skin-Paket, das die Dinosauerier ganz im Glanz des Films erstrahlen lässt.

Zusätzlich zum neuen Content können alle Jurassic World Evolution Herausforderungen und Sandbox-Level in einem 1993er inspirierten Overlay und Inventar erneut gespielt werden. Return to Jurassic Park wird für 19,99€ auf dem PC, der PlayStation 4 und der Xbox One veröffentlicht.