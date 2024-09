Publisher Warner Bros. hat sich nun selbst zu einem möglichen Sequel zu Hogwarts Legacy geäußert und Stellung bezogen. Hier erfahrt ihr, wie es aktuell um ein Hogwarts Legacy 2 steht.

Als Hogwarts Legacy im Februar 2023 veröffentlicht wurde, schlug das Zauberschulen-Spiel im Harry-Potter-Universum ein wie eine Bombe, verkaufte sich prächtig und zog Massen an Spielern und Fans der Fantasy-Franchise an. Kurzum: Die Avalanche Studios und Warner Bros. Games haben mit ihrem Zauber-RPG einen absoluten Hit gelandet, der beispielsweise auch neue Rekorde in Sachen Zuschauerzahlen auf Twitch für ein Singleplayer-Spiel aufstellte.

Zuletzt mehrten sich die Anzeichen, dass der Erfolgstitel auch noch einmal neue Inhalte erhalten könnte, doch wie ist es eigentlich um eine Fortsetzung bestellt? Zu einem möglichen Sequel hat sich Warner Bros. nun erstmal selbst aus der Deckung gewagt und geäußert.

So sprach mit Gunnar Wiedenfels der CFO von Warner Bros. Discovery unlängst auf der 2024 Media, Communications & Entertainment Conference der Bank of America. In seiner Rede ging er auch auf ein vermeintliches Hogwarts Legacy 2 ein und bestätigt: "Offensichtlich genießt ein Nachfolger zu Hogwarts Legacy eine der größten Prioritäten in den kommenden Jahren."

Es sieht also mehr als nur gut aus, dass Hogwarts Legacy 2 tatsächlich das Licht der Welt erblicken wird, zumal Wiedenfels weiter ergänzt: "Es gibt in unserer strategischen Vorhersage definitiv einen signifikanten Beitrag zu unserem Wachstum aus dem Spielegeschäft." Warner Bros. wird dem Bereich Gaming also generell auch eine recht hohe Bedeutung einräumen.

Wenngleich es für ein Hogwarts Legacy 2 also gut ausschaut, so müssen sich Potter-Fans dennoch wohl noch einige Jahre gedulden, bis es soweit ist. In der Zwischenzeit können sich diese im nagelneuen Harry Potter: Quidditch Champions austoben, das erst in dieser Woche am 3. September veröffentlicht wurde.