Natürlich war auch Bungie, vor einiger Zeit von Sony eingekauft, beim Playstation Showcase. Die Destiny-Entwickler hatten einen Trailer mit an Bord, der eine dicke Überraschung für die Fans beinhaltet.

Wie wir alle wissen, erscheint im kommenden Jahr mit Destiny 2: The Final Shape nun endlich das Finale der seit einer gefühlten Ewigkeit laufenden Saga um Licht und Dunkelheit. Am 22. August will uns Bungie im Rahmen eines eigenen Showcase mehr über das finale Add-on berichten.

Beim Playstation Showcase hatte Bungie aber einen ersten Teaser im Gepäck und der ließ die Herzen der Fans höher schlagen. Darin taucht nämlich Cayde-6, ein absoluter Fanliebling wieder auf und der allseits beliebte Nathan Fillion (Castle, Firefly, The Rookie) verleiht ihm wieder seine Stimme.

Cayde-6 erfreute sich bei den Destiny-Spielern großer Beliebtheit, wurde aber bereits 2018 in der Forspoken-Erweiterung von Uldren Sov getötet - den wir aktuell als Crow im Spiel kennen. Im Trailer allerdings leistet Cayde Ikora Rey am Lagerfeuer Gesellschaft, wo sie auf die Ereignisse der Saga zurück blickt.

Die Worte "But hey, I’m here now. Wherever the hell here is." könnten in der Tat für eine Rückkehr von Cayde sprechen, zumal "Der Zeuge" bekanntermaßen das Universum ordentlich durcheinander würfelt - vielleicht eine andere Welt oder eine Art Paralleluniversum? Egal, wir wissen es nicht, aber merkt euch den 22. August vor, vielleicht lässt Bungie dann ein paar Details raus, was es mit Caydes Rückkehr und der finalen Erweiterung auf sich hat.

Abgesehen davon hatte Bungie noch eine weitere Überraschung im Gepäck und kündigte mit Marathon einen neuen Extraction-Shooter an.