Bungie hat ein neues Eisen im Feuer. Die Destiny-Macher haben beim Playstation Showcase einen neuen Extraction-Shooter namens Maratho angekündigt.

Die Destiny-Fans mögen nicht immer so ganz happy sein mit Bungies Entscheidungen, aber eins kann man dem Studio bescheinigen: Das Gunplay von Destiny 2 ist immer noch überragend. Umso spannender ist, dass Bungie nun auf dem Playstation Showcase einen neuen Extraction-Shooter angekündigt hat. Mit Marathon kehrt Bungie quasi zu den Wurzeln zurück, denn lange vor Halo entwickelte das Studio eine Shooter-Trilogie gleichen Namens.

Was Bungie noch nicht hat, ist ein Termin für das Spiel, dass sich augenscheinlich noch in einer relativ frühen Entwicklungsphase befindet. Sicher ist aber, dass Marathon für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird. Der Titel soll zudem komplett über Cross-Play und Cross-Save verfügen. Bungie bleibt also trotz Übernahme durch Sony der Aussage treu, weiterhin als Multiplattform-Entwickler tätig zu sein.

Bei Marathon handelt es sich um einen PvP-Extraction-Shooter, sprich ihr rangelt euch mit anderen Spielern um Ressourcen und Reichtümer auf dem Planeten Tau Ceti IV. Solo oder in Dreierteams erkundet ihr als sogenannter Runner den Planeten, kloppt euch mit KI-Gegnern und anderen Spielern. Wie gewohnt geht es am Ende darum, eure erbeuteten Reichtümer zu extrahieren, damit ihr das ganze Zeug in euren Charakter investieren könnt.

Bungie will dabei sicherstellen, dass die Spieler eine Vielzahl strategischer Möglichkeiten haben, sowohl in Bezug auf die verfügbare Ausrüstung und ihre Ausrüstungen als auch auf dem Boden in Bezug auf taktische Optionen, Ein- und Ausstiegspunkte und so weiter. Bungie will zudem viel Wert darauf legen, dass die Spielmechaniken und Gameplay-Elemente leicht verständlich und intuitiv sind, damit der Spielspaß im Vordergrund steht. Spiel und Spielwelt sollen aber auch erzählerische Elemente bekommen, um aus Tau Ceti IV ein glaubwürdiges, persistentes und sich entwickelndes Szenario zu gestalten.

Mal schauen, wann es weitere Infos zum Spiel geben wird, fürs erste haben wir auf jeden Fall den Ankündigungs-Trailer für euch: