Im Vorfeld der Vorstellung von Assassin's Creed: Shadows am morgigen Mittwoch wurde der Release-Termin des Japan-Ablegers nun schon geleakt. Ubisoft selbst ist das Datum schon kurzzeitig durchgerutscht.

Gestern Abend hat Ubisoft quasi aus dem Nichts den Namen von Assassin's Creed: Codename Red bestätigt. Der im feudalen Japan angesiedelte neue Serienteil wird Assassin's Creed: Shadows heißen und soll am morgigen 15. Mai 2024 seinen ersten Cinematic-Trailer spendiert bekommen.

Allem Anschein nach gibt es dann auch schon einen konkreten Release-Termin, denn dieser wurde nun im Vorfeld schon geleakt - und schuld daran ist gewissermaßen Ubisoft selbst. Anlässlich der Ankündigung des Namens und der Trailer-Premiere hatte Ubisoft Italien nämlich kurzzeitig eine umfangreichere Videobeschreibung online - und diese führte mit dem 15. November 2024 auch den vermeintlichen Erscheinungstermin an.

Innerhalb weniger Minuten wurde dieser Infohappen wieder aus dem Netz genommen, doch da war es naturgemäß schon zu spät und jetzt ist der Termin bereits im Umlauf. Die finale Bestätigung ist dann für den morgigen Premieren-Trailer zu erwarten. Für Ubisoft ist das ein ungewolltes Déjà-Vu, denn auf die gleiche Art und Weise war schon der Erscheinungstermin von Star Wars Outlaws im Netz publik geworden, noch bevor dieser offiziell bestätigt wurde.

Ansonsten sind Dataminer weiter umtriebig wenn es um das neue Assassin's Creed: Shadows geht. Der Dataminer Frax hatte den finalen Namen des Spiels schon zwei Stunden vor der Ankündigung durch Ubisoft publik gemacht. Zudem berichteten wir ja bereits gestern, dass der Titel zwei DLC-Pakete erhalten soll, die im Season Pass 40 Euro oder solo jeweils 25 Euro kosten. Auch von einer Bonus-Quest namens "Origami Killer" ist die Rede, welche laut Frax ab dem Release-Tag verfügbar sein soll. Solche Bonus-Missionen direkt zum Start sind in der Historie von Ubisoft ebenfalls nichts Ungewöhnliches; auch Assassin's Creed: Mirage erhielt mit "The Forty Thieves" eine solche Quest.

Bei Vorbesteller-Bonus soll es sich laut dem Dataminer um "Thrown to the Dogs" handeln; was sich in diesem Paket konkret befindet, sei jedoch noch unklar.