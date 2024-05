Ubisoft hat den Namen des bislang als Assassin's Creed: Codename Red bekannten Titels bestätigt und einen Trailer noch für diese Woche angekündigt. Erste Infos wurden aber darüber hinaus schon im Vorfeld publik.

Ubisoft hat Nägel mit Köpfen gemacht, was den finalen Namen des neuen Assassin's Creed: Codename Red betrifft, das dem Vernehmen nach ja noch in diesem Jahr erhältlich sein soll. Das Spiel wird demnach Assassin's Creed: Shadows heißen und wird zunächst in einem Premieren-Trailer gezeigt, der noch in dieser Woche zu sehen sein wird.

Assassin's-Creed-Fans dürfen ihren Kalender zücken und sich den 15. Mai rot anstreichen. Am Mittwoch um 18:00 Uhr deutscher Zeit wird es soweit sein und der erste Cinematic-Trailer zum neuen Titel wird präsentiert. Eine vollständige Vorstellung mit reichlich Gameplay wird es laut früheren Berichten aller Voraussicht nach im Rahmen der Ubisoft Forward geben, die anlässlich des Summer Games Fest am 10. Juni steigen soll. Ein Embargo für erste Previews zum Titel soll wohl am 12. Juni fallen und die Veröffentlichung von Vorabberichten im Netz ermöglichen.

Schon vor der ersten Vorstellung des neuen Actionspiels hat ein Dataminer namens @Ubisoft_Frax indes schon weitere Details ins Netz geleakt. Demnach wird Ubisoft für Assassin's Creed: Shadows mindestens zwei Erweiterungen nach dem eigentlichen Release einplanen, die jeweils 25 Dollar kosten sollen; alternativ könnt ihr euch beide auch im Rahmen eines Season Pass für 40 Dollar sichern.

Im Titel wird die In-Game-Währung Helix eine Rolle spielen, mit welcher In-Game-Items erworben werden können. Die Preisstruktur soll laut dem Dataminer wie folgt aussehen:

500 Helix – 5 Euro/Dollar

1050 Helix – 10 Euro/Dollar

2300 Helix – 20 Euro/Dollar

4200 Helix – 35 Euro/Dollar

6600 Helix – 50 Euro/Dollar

Wie genau der Einsatz dieser Währung funktionieren wird, bleibt abzuwarten. Möglich ist, dass diese im zentralen Assassin's-Creed-Hub namens Infinity genutzt wird. Insider Gaming wurden geleakte Bilder zugespielt, die kosmetische Gegenstände zeigen, die mit dieser Währung erworben werden können, sich jedoch auch durch das Spielen freischalten lassen sollen.

Und: Auch zeichnet sich ab, dass Assassin's Creed: Shadows eine neue Ära für das Franchise einläutet, denn erstmals wird es keinen Release mehr für Last-Gen-Konsolen geben. Diesbezüglich gibt es mehrere Berichte, darunter auch vom bekannten Insider Shinobi602, wonach es keine Umsetzung für PlayStation 4 und Xbox One mehr geben wird. Frühere Aussagen von Ubisoft seit 2022 legten bereits nahe, dass das so kommen würde. Schließlich betonte man, dass die neuen Titel ab Red (jetzt Shadows) für die aktuelle Konsolengeneration erschaffen werden.

Assassin's Creed: Shadows ist im feudalen Japan angesiedelt und wird vermutlich über zwei spielbare Charaktere verfügen; einer davon wird der Samurai Yasuke sein, der auf einer realen Persönlichkeit basiert.