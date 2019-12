Microsoft hat mittlerweile schon häufiger über die Next-Gen-Plattform Project Scarlett gesprochen. Völlig überraschend hat man im Rahmen der The Game Awards 2019 schon jetzt den finalen Namen sowie das Design präsentiert.

Im kommenden Jahr möchte Microsoft mit seiner Next-Gen-Heimkonsole punkten und Sony den Kampf ansagen, die bislang schlicht als Xbox Project Scarlett bekannt war. Weitere Infos zu Namen und Design waren in Anbetracht des anvisierten Release im Herbst 2020 erst für kommendes Jahr erwartet worden, doch die Redmonder überraschten diesbezüglich nun deutlich früher.

Schon im Rahmen der The Game Awards 2019 in der vergangenen Nacht zeigte Microsoft einen ersten Trailer zur Plattform, in dem der finale Name sowie das Design bestätigt werden. Microsofts neue Konsole wird demnach als Xbox Series X zum Weihnachtsgeschäft 2020 in den Handel kommen; zum konkreteren Release-Termin sowie Preis äußerte man sich zunächst aber noch nicht weiter.

Bemerkenswert ist auch das Design der neuen Plattform, denn dieses rückt vom gewohnten eher in die Breite gehenden Design aller bisheriger Heimkonsolen weitestgehend ab. Stattdessen orientiert sich die Konsole stilistisch eher an modernen, smarten Lautsprechern und geht künftig mit einer geringen Auflagefläche mehr in die Höhe.

Die Xbox Series X wird natürlich als die bislang "schnellste und leistungsstärkste Xbox" umschrieben, die je gefertigt worden ist. Alle 15 Xbox Game Studios werkeln derzeit bereits an exklusiven Spielen für die neue Plattform. Als erster Titel für die Xbox Series X wurde nun das Sequel Senua's Saga: Hellblade 2 angekündigt.

Angeblich soll die Konsole zu 4K-Auflösung bei 60 fps fähig sein. Sogar von 120 fps und 8K ist unter gewissen Voraussetzungen die Rede. Darüber hinaus soll die Xbox Series X die bisher bekannten Standby-Funktionen von Spielen in den Schatten stellen. Microsoft sieht in seinen Kunden Spieler, die mehrere Titel parallel spielen und ohne Zeitverlust hin und herwechseln wollen. Die neue Konsole wird in der Lage sein, mehre Spiele gleichzeitig im Standby halten zu können.