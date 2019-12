Im Rahmen der The Game Awards 2019 hatte Microsoft etwas überraschend schon jetzt das Design der Xbox Series X enthüllt. Gemeinhin war davon ausgegangen worden, dass es sich dabei auch um den Namen der Next-Gen-Plattformen handeln wird. Doch offenbar ist die ganze Sache diesbezüglich wohl etwas anders gelagert.

Laut einem Bericht von Business Insider ist Xbox Series X nämlich nicht der übergeordnete Name der nächsten Konsolengeneration von Microsoft. Unter Berufung auf einen Sprecher des Unternehmens soll die Next-Gen-Konsolengattung demnach schlicht Xbox heißen - nicht mehr und nicht weniger.

Was ist dann die Xbox Series X? Ganz einfach: Series X ist der Modellname der ersten Konsole der neuen Generation, weitere können folgen. Der Zusatz "Series X" entspreche insoweit dem "X" in Xbox One X als Merkmal für die leistungsstärkere aktuelle Konsole oder dem "S" in Xbox One S als Zeichen der kostengünstigeren, leistungsschwächeren Variante. Die Konsolengeneration an sich heiße aber schlicht Xbox.

Im Rahmen der The Game Awards 2019 habe Microsoft folglich mit der Series X nur eine erste Variante der neuen Generation präsentiert. Es halten sich ohnehin hartnäckige Gerüchte, wonach es schon zum Launch zwei Varianten der neuen Xbox geben könnte. Die Series X wäre demnach wohl das leistungsstarke, teurere Modell samt Laufwerk. Daneben soll es gerüchteweise auch ein kostengünstigeres, rein digitales Modell der neuen Generation geben. Die beiden Varianten sind unter den Projektnamen "Anaconda" und "Lockhart" im Netz bekannt, in dieser Form aber noch nicht offiziell von Microsoft bestätigt.

Randnotiz: Die Xbox Series X verfügt ja über ein neues Design, das eher einem smarten Lautsprecher ähnelt. Wer mit dem vertikalen Look nichts anfangen kann, wird die Series X aber auch horizontal hinlegen können und bekommt dann ein klassischeres Konsolenbild im TV-Schrank geboten. Das bestätigte nun Xbox-Chef Phil Spencer in einem Interview.

Über die weiteren Entwicklungen halten wir euch natürlich auf dem Laufenden! Die Xbox Series X wird im Weihnachtsgeschäft 2020 veröffentlicht. Bestätigte Spiele sind bislang Halo Infinite sowie Senua's Saga: Hellblade II.