Starfield & Co: Microsoft erhöht Preise für First-Party-Spiele

Wer eine Xbox Series X/S besitzt und sich für die kommenden Exklusivspiele für die Plattform interessiert, der wird beim Kauf künftig tiefer in die Tasche greifen müssen. Microsoft bestätigte nun nämlich eine Preiserhöhung bei den neuen First-Party-Spielen.

Alles wird teurer! Das trifft jetzt auch ganz offiziell auf die First-Party-Spiele von Microsoft zu, denn für diese müsst ihr künftig mehr Moneten berappen. Demnach wird Microsoft die Preise für die eigenen neuen Exklusivtitel im Jahr 2023 von bislang 59,99 Dollar auf 69,99 Dollar zum Verkaufsstart anheben. Nachdem IGN als Erstes über entsprechende Planungen berichtet hat, hat Microsoft das zwischenzeitlich gegenüber Polygon auch bestätigt. Es ist davon auszugehen, dass eine entsprechende Preisanpassung dann auch in hiesigen Gefilden durchgezogen wird.

Die ersten neuen Exklusivtitel, die von der Preiserhöhung betroffen sein werden, sind damit dann Forza Motorsport von Turn 10 Studios, Redfall von Arkane und das Sci-Fi-Epos Starfield von Bethesda. Diese sind allesamt für 2023 bestätigt.

In einem Statement heißt es, dass die Preiserhöhung "den Inhalt, Umfang und die technische Komplextität dieser Titel reflektieren" würde. Gleichzeitig verwies man in diesem Kontext auch auf den Xbox Game Pass, schließlich würden alle Spiele weiterhin ohne zusätzliche Kosten im Zuge des Spiele-Abos auf Xbox-Konsolen sowie für Windows PC enthalten sein.

Ein Microsoft-Sprecher betonte weiter, dass man mit der Preiserhöhung bis nach Weihnachten warte, so dass Familien "das Geschenk des Gamings" in den Weihnachtsfeiertagen noch wie gewohnt genießen und nutzen können. Die neuen Titel in 2023 werden dann aber mit einer Preisempfehlung von knapp 70 Dollar auf allen Plattformen starten.

Xbox-Chef Phil Spencer hatte eine mögliche Preiserhöhung bereits im Oktober angedeutet. Zwar habe man bislang Hard- und Software-Preise sowie den Preis für das Spiele-Abo Xbox Game Pass konstant halten können, er glaubte aber schon damals nicht, "dass man das für immer tun könne".

Unter dem Strich reiht sich Microsoft damit nun in eine Kategorie mit anderen großen Publishern wie Sony Interactive Entertainment, Ubisoft oder Take-Two Interactive ein. Diese verkaufen ihre Titel ohnehin bereits zum genannten Preis in den Vereinigten Staaten.