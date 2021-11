Neue Konsolen sind immer wieder mal für Extreme gut. So gab es beispielsweise mal eine vergoldete PS5 zum Horrorpreis. Die Xbox Series X bekommt nun auch eine Luxusvariante.

Der horrende Preis von 10.000 US-Dollar für besagte Version der Xbox Series X erklärt sich ausnahmsweise mal nicht aus den Lieferproblemen und der Geldgier der Scalper. Stattdessen handelt es sich um eine limitierte Edition der Xbox Series X, die vom Luxuslabel Gucci auf den Markt gebracht wird.

Die Gucci-Edition soll in einer auf 100 Stück limitierten Auflage erscheinen und ab dem 17. Npvember in den Gucci-Stores, unter anderem in Manhattan, Mailand und Tokio, verkauft werden.

Natürlich kommt die Konsole nicht mit besonderen technischen Features, wie gar einer größeren SSD, sondern schlicht in einzigartigem Gucci-Design mit lasergraviertem Muster, basierend auf dem Gucci-Rhombi-Design aus den 30er-Jahren. Mit dabei sind zwei Controller, ebenfalls in eigenem Gucci-Design mit patentiertem Streifen. Oh, und der Xbox Game Pass Ultimate gehört auch bei dieser Edition dazu, sowie eine besondere Tasche.