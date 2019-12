Xbox Games with Gold

Kurz vor der Weihnachtspause hat Microsoft nun Nägel mit Köpfen gemacht und die kostenfreien Spiele bei Xbox Games with Gold im Januar 2020 bestätigt. Wir verschaffen euch hier den entsprechenden Überblick!

Auch im neuen Jahr gibt es für Gold-Mitglieder bei Xbox Live im gewohnten Umfang kostenlose Spiele von Microsoft für die Xbox One und die Xbox 360. Jetzt kündigte das Unternehmen das Line-up für Januar an, das wieder aus insgesamt vier Titeln besteht. Die Xbox-360-Klassiker können dank der Abwärtskompatibilität der Xbox One auch auf der aktuellen Heimkonsole gezockt werden.

Auf der Xbox One erwartet euch zunächst einmal Styx: Shards of Darkness, welches vom 01. bis 31. Januar zur Verfügung stehen wird. Ihr übernehmt die Rolle des Goblin-Diebs Styx und müsst euch durch feindliche Reihen kämpfen. Gemeinsam mit einem Freund könnt ihr das anspruchsvolle Schleich-Abenteuer auch im Koop meistern.

Ab dem 16. Januar bis zum 15. Februar wird es dann Batman: The Telltale Series geben. In fünf Episoden taucht ihr in die zerbrochene Psyche des Milliardärs Bruce Wayne und seines Alter Egos Batman ein, wobei ihr es mit einer Vielzahl berühmter Schurken zu tun bekommt. Eure Entscheidungen beeinflussen dabei jeweils den weiteren Spielverlauf und das Schicksal der Stadt.

Für die Xbox 360 gibt es in der ersten Monatshälfte bis zum 15. Januar das Prügelspiel Tekken 6, das eine Auswahl bekannter Serienhelden und diverse Individualisierungsoptionen bietet. Ab dem 16. Januar gibt es bis Ende des Monats anschließend LEGO Star Wars II: The Original Trilogy, das euch im Klötzchenformat in die Welt von Luke Skywalker eintauchen lässt.