Wer den im Ersten Weltkrieg angesiedelten Shooter WWI Isonzo zockt, der bekommt dank einem kostenfreien Update frische Inhalte geboten.

So haben die Entwickler nun das kostenfreie Montello-Update für den Titel veröffentlicht, das eine neue Karte mitbringt. Diese Map ist von der zweiten Schlacht am Fluss Piave im Juni 1918 inspiriert, die auch als Schlacht der Sonnenwende bekannt ist. Hier kämpften die österreichisch-ungarischen gegen die italienischen Streitkräfte um die Kontrolle des Montello-Hügels und der umliegenden Region. Es war die letzte große österreichisch-ungarische Offensive an der italienischen Front.

Auf der Karte im Spiel erwarten euch allerhand Bauernhöfe, brennende Wälder, zerstörte Dörfer und enge Schützengräben. Diese Umgebung müsst ihr nutzen, um strategische Entscheidungen zu treffen. Auch stehen euch mit dem Mosin-Nagant-Gewehr (im Spiel M.91 Russisches Repetier-Gewehr) und der Schwerhandgranate mit Splitterwirkung neue Waffen zur Verfügung.

Fernab des kostenlosesn Updates gibt es auch einen Premium-DLC: das "Shellshocked Units Pack". Dieser zeigt die unbarmherzige Natur des Krieges in Form verletzter und erschöpfter Truppen samt zerrissener Kleidung und improvisierter Ausrüstung.

WW1 Isonzo ist nun auch als First Wave Edition erhältlich. Diese neue Fassung kommt mit über 140 kosmetischen Gegenständen daher, die zuvor in den ersten DLC-Paketen veröffentlicht wurden.