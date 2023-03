Nachdem die technischen Probleme von Wild Hearts weitestgehend ausgeräumt wurden, wird es Zeit für neue Inhalte. Koei Tecmo und Omega Force haben jetzt verkündet, was sie für euch planen. Die erste Kemono-Variante wird bereits in Kürze hinzugefügt.

Bei Release am 17. Februar 2023 war der technische Zustand von Wild Hearts, vorsichtig ausgedrückt, unterdurchschnittlich. Dank einiger Patches haben die Entwickler von Omega Force die Probleme mittlerweile aber weitestgehend in den Griff bekommen. Daher ist es jetzt an der Zeit, die versprochenen kostenfreien Inhalte für die Monsterhatz nachzuliefern. Den Anfang macht ein frischer Kemono, der bereits am morgigen 10. März 2023 seinen Weg ins Spiel findet.

>> 8 unverzichtbare Tipps zu Wild Hearts: So wirst du zum Meisterjäger! <<

Konkret gesagt, handelt es sich um eine Variante des Lavarückens. Der Höllenfeuer-Lavarücken stell euch vor eine deutlich größere Herausforderung, als es die Ur-Version des Feuer-Affens ohnehin schon tut. Natürlich gibt es für ihn eine eigene Quest und auch ein frischer Skill wird mit seinen Ausrüstungsteilen hinzugefügt.

Doch damit nicht genug an frischen Inhalten. Publisher Koei Tecmo verkündete auch, was euch am 23. März 2023 erwartet. An diesem Datum wird Wild Hearts um eine Variante des Frostgrim ergänzt, den Grimstalker. Hier winkt eine neue Quest, mit den Teilen des Wolf-Monsters bastelt ihr euch ein frisches Waffenmodell sowie eine weitere Rüstung. Doch damit hören die Inhalte, die in knapp zwei Wochen hinzugefügt werden, nicht auf. Neue schwierige Quests, drei Emotes und drei Chat-Stempel erfreuen geneigte Jäger ebenfalls.

Der Ausblick für den April verspricht noch weitere Kemono, dabei soll es sich nicht nur um Varianten der bereits bekannten Monster handeln. Was genau Omega Force plant, ist bisher nicht bekannt. Auch neue Karakuri teasern die Entwickler an, ohne genauer ins Detail zu gehen. Schön zu sehen aber auf jeden Fall, dass Wild Hearts weiterhin supportet wird. Das muss aber auch sein, will man konkurrenzfähig zu Monster Hunter bleiben.