Während Advance Wars seit Ewigkeiten mit keinem neuen Teil bedacht wurde und die Remakes auf sich warten lassen, dürfen sich Fans von Wargroove freuen. Denn Chucklefish hat für dieses Jahr einen zweiten Teil angekündigt.

Die einen fanden es frech, die anderen freuten sich über neues Futter. Wargroove orientierte sich 2019 sehr deutlich an der Advance-Wars-Reihe von Nintendo, die seit 2008 auf Eis liegt. Das realistisch veranlagte Kriegsszenario wurde durch ein Fantasy-Setting ausgetauscht und einige neue Mechaniken gab es auch, letztlich waren die Ähnlichkeiten aber doch überwältigend. Im Gegensatz zum Vorbild drückt Chucklefish aber nicht auf die Bremse und hat nun Wargroove 2 offiziell angekündigt.

Erscheinen soll das Sequel noch in diesem Jahr auf PC und Nintendo Switch. Natürlich kommt es in derselben feinen Pixelgrafik wie der Vorgänger. An frischen Inhalten dürft ihr euch über eine neue Kampagne, mehr Commander und Einheiten sowie einen Roguelike-Spielmodus namens "Conquest" freuen. Weiter wurde das Groove-System einer Frischzellenkur unterzogen. Die Story teilt sich auf drei Handlungszweige auf, die natürlich zusammenhängen.

Aktuell ist von fünf neuen Einheitentypen die Rede. Aufwerten dürft ihr sie über spezielle Items, die ihr verteilt auf den Schlachtfeldern findet. Den Editor haben die Entwickler ebenfalls angepackt und so sollt ihr jetzt noch bessere Kampagnen, Maps und Cutscenes entwerfen können. Der Soundtrack stammt aus der Feder von Dale North (Nintendo eShop, Disney Wish Park, River City Girls 1 & 2).

Entwickelt wird Wargroove 2 vom deutschen Studio Robotality in Zusammenarbeit mit Chucklefish. "Es war uns eine Freude, Wargroove aufs nächste Level zu bringen, auf eine Art, die sich frisch und aufregend für Strategie-Fans anfühlt, dabei aber der Community treu bleibt, der die Welt und Charaktere so am Herzen liegen", führt Simon Bachmann, Art Director bei dem Studio, aus.