Nach StarCraft Remastered hat Blizzard Entertainment schon länger den nächsten Strategie-Klassiker als Neuauflage in Arbeit. Jetzt steht Warcraft III: Reforged endlich vor dem Release.

Immer häufiger werden in der heutigen Zeit frühere Spieleklassiker neu aufgelegt. Blizzard Entertainment bildet da keine Ausnahme und hat bereits mit StarCraft Remastered eine aufpolierte HD-Variante des Sci-Fi-Echtzeit-Strategiespiels abgeliefert. Auch das Fantasy-Strategiespiel Warcraft III erhält bekanntermaßen eine entsprechende Neuauflage.

Zuletzt ging Warcraft III: Reforged bereits in eine Beta-Testphase über, doch jetzt hat die laut Blizzard "vollständige Neuschöpfung" auch einen finalen Veröffentlichungstermin. Die optisch zeitgemäße Version des Echtzeit-Strategie-Klassikers, die natürlich weitere Optimierungen erhalte, soll demnach ab dem 29. Januar 2020 erhältlich sein.

In Warcraft III: Reforged werdet ihr dann sowohl das ursprüngliche Hauptspiel Warcraft III: Reign of Chaos als auch die Erweiterung Warcraft III: The Frozen Throne an die Hand bekommen. Insgesamt erwarten euch somit sieben Einzelspieler-Kampagnen mit mehr als 60 Missionen - inklusive generalüberholter Grafik sowie neuem Sound. Die Spielerzuweisung wird neuerdings über das Battle.net abgewickelt. Besonderheit beim Multiplayer: Hier messen sich Spieler künftig unabhängig der Spielversion miteinander. Es können also auch Reforged-Gamer auf Spieler des Originals treffen.

Frühentschlossene können sich die Neuauflage im Vorverkauf digital über den Blizzard Shop kaufen. Die Standard Edition kostet 29,99 Euro, die Spoils of War Edition schlägt mit 39,99 Euro zu Buche. Letztere enthält eine Reihe von Spiel-Boni für andere Blizzard-Titel, darunter ein Reitfahrzeug für World of WarCraft, ein Kartenrücken für Hearthstone oder den Gefährten Mal'Ganis für Diablo III.