Ein Bär auf Drogen? In der Horrorkomödie Cocaine Bear wird diese bizarre Vorstellung zur Wirklichkeit. In den Bergen Georgias stürzt ein Flugzeug ab, das zum Bersten voll mit Kokain ist. Polizei, Gangster und Privatpersonen gehen auf die Suche nach dem weißen Pulver, machen aber eine groteske Entdeckung: ein Schwarzbär hat sich bereits eine ordentliche Nase gegönnt. Völlig zugedröhnt tobt er durch den Wald auf der Suche nach mehr Stoff und macht dabei keine Gefangenen.

Hier seht ihr den Trailer zu Cocaine Bear, ab sofort im Kino!