Zuletzt mehrten sich Spekulationen, dass Ubisoft an einem neuen Spiel zur Marvel-Marke Blade arbeiten könnte. Leider scheint daran aber nicht wirklich etwas dran zu sein.

Nicht immer behält die Gerüchteküche recht - und im Falle von Ubisoft scheint es mal wieder so zu sein. So wurde zuletzt im Netz berichtet, dass der Entwickler und Publisher an einem neuen Spiel zur Superhelden-Reihe Blade von Marvel werkeln könnte. Schließlich bringt Marvel Blade auch auf die Filmbühne zurück. Im Falle des Spielegerüchts ist aber leider nichts dran.

Wie kam es überhaupt zum Gerücht? Im Juli waren Instagram-Posts im Netz aufgetaucht. Auf den Bildern waren Schauspieler bei Motion-Capturing-Aufnahmen in Anzügen mit Ubisoft-Branding zu sehen. Auf einem Bild war auch zu sehen, dass hinter der Produktion scheinbar Marvel stecken soll.

Auf den Zug sprang dann auch noch der YouTuber und Ubisoft-Leaker JorRaptor auf, der auf der Marvel-Klappe auch den Regisseur Bassam Tariq aufgelistet sah - und der ist eben auch für das für 2023 eingeplante Blade-Film-Reboot von Marvel verantwortlich. Anschließend verselbstständigte sich das Gerücht: Ubisoft muss wohl an einem passendem Blade-Spiel werkeln - doch dem ist nicht so.

Ubisoft selbst meldete sich via Twitter zu Wort, um die Spekulationen zu dementieren: Ein Blade-Spiel befinde sich demnach nicht beim Unternehmen in Arbeit, aber man freue sich auf das, was Marvel für den Film im nächsten Jahr geplant habe.

Typischerweise äußern sich Unternehmen zu Gerüchten und Spekulationen erst gar nicht. Dass Ubisoft in diesem Fall so deutlich tut dürfte damit nur umso mehr unterstreichen, dass an diesen Spekulationen diesmal wirklich überhaupt gar nichts dran ist. Schade eigentlich!